Un uomo di 48 anni è morto in un incidente a Garlate: scontro tra la sua moto e un'auto che stava svoltando

"Da sempre appassionata di comunicazione, ha studiato tra Palermo, Bologna e Torino. Ha un master in giornalismo e ha collaborato con La Stampa, Il manifesto e altri. Scrive di temi sociali, diritti, marginalità.

Incidente mortale a Garlate in provincia di Lecco. Nel pomeriggio di domenica 20 agosto, un uomo di 48 anni si è scontrato con un’automobile mentre era a bordo della propria moto ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto sulla strada provinciale 72 all’altezza di Garlate, in provincia di Lecco.

Il motociclista, Matteo Donchi, un 48enne residente a Vimercate, si trovava in sella moto quando, intorno alle 14.30 del 20 agosto, si è scontrato con un’auto nei pressi della svolta per via Filippetta.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il punto in cui è avvenuto l’incidente, lungo la strada provinciale 72

Da una prima ricostruzione dei fatti, riportata da Lecco notizie, che dovrà essere confermata dalle Forze dell’ordine, sembrerebbe che l’auto, una Bmw proveniente da Lecco verso Garlate, abbia svoltato proprio nel momento in cui, dalla parte opposta, sopraggiungeva la moto.

Il 48enne a bordo della propria moto avrebbe, quindi, urtato l’auto e si sarebbe forse scontrato con una seconda vettura, che si muoveva nella stessa direzione della Bmw.

Quest’altra automobile, nel tentativo di evitare lo scontro con il motociclista, sarebbe finita contro il muro a bordo strada.

I soccorsi sul posto

La sequenza di scontri e la violenza dell’impatto sono risultate fatali per il motociclista. Sul posto sono intervenuti i sanitari di Areu, volontari di Calolziocorte e soccorritori della Croce di San Nicolò, ma per il 48enne non c’è stato nulla da fare.

Il decesso dell’uomo è stato costatato dai soccorritori subito dopo il loro arrivo. Si tratta della tredicesima vittima dell’asfalto da inizio anno in provincia di Lecco, mentre nella stessa giornata un altro motociclista è morto vicino Brescia.

Altre due persone di 33 e 34 anni, che si trovavano a bordo della Bmw, sono rimaste ferite e sono state trasferite in codice giallo e in verde all’ospedale Manzoni.

Il blocco della viabilità

Sul luogo dello schianto sono arrivati anche i carabinieri della compagnia di Merate che hanno effettuato i rilievi e tentato di ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

La strada interessata dallo scontro è stata quindi bloccata per consentire i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata, determinando la deviazione del traffico nelle strade limitrofe.