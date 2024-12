Scatta l'arresto per René Benko e Cristina Santi, le accuse alla sindaca di Riva del Garda e all'imprenditore

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Arresti in Trentino-Alto Adige. Un gruppo di amministratori locali e imprenditori è stato arrestato dalla Dda di Trento con l’accusa di aver creato un sistema per favorire l’abuso edilizio. Tra i fermati anche l’imprenditore René Benko e la sindaca di Riva del Garda Cristina Santi.

L’operazione di carabinieri e guardia di finanza

Durante la mattinata del 3 dicembre i carabinieri del raggruppamento operativo speciale e i finanzieri del Nucleo di polizia economico-finanziaria di Trento ha effettuato diverse ispezioni negli uffici comunali di Riva del Garda e Arco, due comuni dell’Alto Garda, entrambi in provincia di Trento.

A seguito delle perquisizioni nove persone sono state poste agli arresti domiciliari. Tra loro ci sono molti esponenti di spicco delle amministrazioni locali della zona e diversi imprenditori trentini.

Fonte foto: ANSA Carabinieri davanti alla sede dell’azienda di Benko

In tutto, stando a quanto riporta il Corriere del Trentino, sono indagate 77 persone, residenti non solo in provincia di Trento, ma anche in quelle di Bolzano, Milano, Pavia, Verona, Brescia e Roma.

Di cosa sono accusati gli arrestati

Secondo le accuse, gli indagati farebbero parte di un sistema di corruzione che riguarda il settore dell’edilizia in provincia di Trento e di Bolzano.

Le accuse sono di traffico di influenze illecite, associazione a delinquere, turbativa d’asta, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, corruzione, appropriazione indebita, rivelazione e omissione di atti d’ufficio, oltre ad altri illeciti.

Gli imprenditori coinvolti avrebbero finanziato le campagne elettorali dei politici, in modo da ottenere poi favori, agevolazioni e procedure semplificate, oltre a concessioni per cantieri di edilizia pubblica.

Chi sono le persone arrestate

Tra gli arrestati, spiccano i nomi della sindaca di Riva del Garda Cristina Santi e dell’ex senatore Vittorio Fravezzi tra i politici. L’imprenditore più conosciuto tra quelli coinvolti è invece René Benko.

Le altre persone arrestate e sottoposte a misura domiciliare sono Fabio Rossa, Andrea Saccani, Lorenzo Barzon e Daniela Eisenstecken. Benko è stato fermato dalla polizia austriaca su mandato di cattura internazionale emesso dalla procura di Torino.

Tra gli indagati ci sarebbero anche una ventina tra funzionari degli enti locali trentini e di società partecipate e alcuni membri delle stesse forze dell’ordine.