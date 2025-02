Nubifragio a Portoferraio sull'isola d'Elba, il video di strade allagate e auto bloccate: "Situazione critica"

Pioggia sull’Isola d’Elba: le precipitazioni che stanno colpendo la Toscana stanno mettendo a dura prova gli abitanti di Portoferraio, con almeno 56 millimetri d’acqua. Le condizioni meteo avverse stanno causando non pochi disagi: le strade sono allagate con veicoli bloccati a causa del maltempo. Per questo motivo il Comune sta invitando la popolazione a mettersi al riparo.

Nubifragio nell’Isola d’Elba

Sono ore concitate quelle che stanno vivendo i residenti dell’Isola d’Elba. Un violento nubifragio ha colpito il comune di Portoferraio, con strade allagate e automobili bloccate a causa dei flussi dell’acqua.

Le immagini girate dagli stessi residenti nel pomeriggio di giovedì 13 febbraio parlano da sole: le vie sono torrenti e le persone si sono barricate in casa.

Nubifragio sull'Isola d'Elba: il Comune di Portoferraio sommerso da 56 millimetri d'acqua, il sindaco invita i cittadini a mettersi al riparo

Sulle strade di Portoferraio sono precipitati 56 millimetri di pioggia. Sui social la popolazione sta condividendo le immagini dei disagi causati dal maltempo, con l’acqua che arriva a lambire i finestrini delle auto e i cittadini che con fatica riescono a mettersi in salvo.

Come riporta Tirreno Elba News le strade di accesso a Portoferraio sono momentaneamente interrotte, ma i problemi legati alla viabilità sono segnalati anche da Marina di Campo.

L’appello del Comune di Portoferraio

Sui social il Comune di Portoferraio ha condiviso un appello per invitare la popolazione a mettersi al riparo. L’amministrazione locale parla di “situazione estremamente critica“.

Quindi il Comune invita a non usare le auto e evitare ogni ingresso in città, ma anche ogni allontanamento dal centro abitato. I residenti sono dunque invitati ad attendere che la situazione rientri, nelle proprie case.

Il maltempo in Toscana

Come previsto dall’Aeronautica Militare, parte dell’Italia è bersaglio del ciclone di San Valentino, un vortice di bassa pressione che da giovedì 13 febbraio a domenica 16 interesserà Toscana, Emilia Romagna, Marche e Umbria.

Per questo motivo la protezione civile ha diramato l’allerta meteo con codice arancione per rischio idrogeologico e possibilità di neve a bassa quota. Per i disagi a Portoferraio e dintorni le autorità locali consigliano ai residenti di monitorare gli aggiornamenti in tempo reale.