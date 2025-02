Papa Francesco salta l'Angelus dopo il ricovero in ospedale: come sta, il nuovo bollettino medico dal Vaticano

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Le condizioni di salute di Papa Francesco sono in miglioramento, ma non permettono ancora al Pontefice di presiedere l’Angelus. La sala stampa del Vaticano ha aggiornato sulle condizioni del Papa, ancora ricoverato al Gemelli per problemi respiratori. Il Papa non ha avuto febbre durante la notte, ma i medici hanno prescritto “riposo assoluto”. Il suo messaggio in occasione del Giubileo degli Artisti è stato letto dal cardinale José Tolentino de Mendonca.

Come sta Papa Francesco

Come riportato dalla nota della sala stampa del Vaticano, gli accertamenti hanno confermato l’infezione alle vie respiratorie, anche se gli esami di laboratorio hanno riscontrato “il miglioramento di alcuni valori”.

Nella giornata di ieri, sabato 15 febbraio, il Papa ha ricevuto l’Eucarestia: “Papa Francesco è stato aggiornato dei tanti messaggi di vicinanza e affetto ricevuti ed esprime la sua gratitudine, chiedendo nel contemporaneo di continuare a pregare per lui”.

L’Angelus scritto da Papa Francesco in ospedale

Il cardinale José Tolentino de Mendonca ha aperto la lettura dell’Angelus, scritto da Papa Francesco, chiedendo di pregare per la salute del Papa.

“Avrei voluto essere in mezzo a voi ma, come sapete, mi trovo qui al Policlinico Gemelli perché ho ancora bisogno di un po’ di cure per la mia bronchite”, ha scritto il Papa nel messaggio inviato agli artisti in occasione del Giubileo.

“Cari artisti – ha scritto Papa Francesco nell’omelia – vedo in voi dei custodi della bellezza che sa chinarsi sulle ferite del mondo, che sa ascoltare il grido dei poveri, dei sofferenti, dei feriti, dei carcerati, dei perseguitati, dei rifugiati. Vedo in voi dei custodi delle Beatitudini! Viviamo in un’epoca in cui nuovi muri si alzano, in cui le differenze diventano pretesto per la divisione anziché occasione di arricchimento reciproco”.

Il messaggio per la pace del Papa

Il programma del Giubileo degli Artisti prevedeva anche una visita del Papa a Cinecittà, ma viste le due condizioni di salute – oltre al freddo di questi giorni a Roma – l’appuntamento è stato annullato.

Per Papa Francesco si tratta del terzo giorno di ricovero al Policlinico Gemelli a causa dei problemi respiratori che, qualche giorno fa, gli avevano impedito di leggere per intero le omelie.

Nel testo dell’Angelus di oggi, domenica 16 febbraio, il Papa ha rivolto un nuovo appello per la pace: “Invito tutti a continuare a pregare per la pace nella martoriata Ucraina, in Palestina, in Israele e in tutto il Medioriente, in Myanmar, nel Kivu e in Sudan”.