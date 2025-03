Terremoto in Myanmar di magnitudo 7.7, il video delle voragini che hanno squarciato le strade

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Dopo la violenta scossa di terremoto in Myanmar di magnitudo 7.7, stanno facendo il giro del mondo i video delle strade del Paese squarciate dalle profonde voragini create dal sisma, avvertito anche in Thailandia. Molti edifici hanno subito danni. Un grattacielo di 30 piani in costruzione a Bangkok è crollato, provocando delle vittime.

Cosa si sa sulla scossa di terremoto di magnitudo 7.7 in Myanmar

La scossa di terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Myanmar ha avuto come epicentro un’area collocata a 16 km a nord-ovest di Saigang, nel centro del Paese. Lo ha reso noto l’istituto geosismico statunitense Usgs, che ha precisato inoltre che il sisma, che si è verificato alle 14,20 ora locale (le 7.50 del mattino in Italia), ha avuto origine a 10 km di profondità.

Pochi minuti dopo il sisma principale, si è verificata una seconda forte scossa di terremoto, stavolta di magnitudo pari a 6.4, con epicentro poco distante (18 km a sud di Sagaing).

Una strada squarciata da una voragine in Myanmar dopo il violento terremoto.

I terremoti sono relativamente comuni in Myanmar perché lì passa la faglia di Saigang in direzione nord-sud attraverso il centro del Paese. Nel 2016 un potente terremoto di magnitudo 6.8 nell’antica capitale Bagan, sempre nel centro del Myanmar, uccise 3 persone e fece crollare le mura e le guglie di diversi templi antichi.

Strade devastate dal terremoto in Myanmar

Fonti giornalistiche dell’Afp a Naypyidaw, capitale del Myanmar, hanno riferito che molti edifici hanno subito gravi danni a causa del violento terremoto.

Le strade sono state piegate dalla forza del sisma, che ha causato voragini le cui immagini stanno facendo il giro del mondo.

La situazione in Thailandia dopo il violento terremoto in Myanmar

Il violento terremoto che ha colpito il Myanmar è stato avvertito anche nel nord della Thailandia, fino alla capitale Bangkok, dove la popolazione è corsa in strada mentre gli edifici tremavano.

Questa è la testimonianza di Duangjai, residente della popolare città turistica di Chiang Mai. nel nord della Thailandia, riportata dall’agenzia ANSA: “Ho sentito il terremoto. Stavo dormendo in casa e sono corso il più lontano possibile in pigiama fuori dall’edificio”.

A Bangkok è crollato un grattacielo di 30 piani in costruzione. Il bilancio temporaneo è di due vittime, a cui si aggiungono diversi feriti.