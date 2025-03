Assiste a Rovigo alla truffa del finto incidente con vittima un anziano, pedina i malviventi e li fa arrestare

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto e 7.000 euro sequestrati il bilancio di un’operazione della Squadra Volante della Questura di Rovigo. Un cittadino italiano è stato arrestato per truffa ai danni di un anziano, avvenuta nel pomeriggio di venerdì 28 marzo 2025, utilizzando il metodo del “falso incidente causato dal nipote”.

Il piano della truffa

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il truffatore ha agito con la complicità di un individuo che si fingeva al telefono un appartenente alle forze dell’ordine e di un sedicente avvocato. Questi richiedevano il pagamento immediato di una somma di denaro per evitare l’“arresto” del congiunto, riuscendo così a sottrarre alla vittima 4.500 euro.

L’intervento della polizia

La tempestiva segnalazione di un cittadino di Rovigo, che ha assistito alla fuga del truffatore dall’appartamento della vittima, ha permesso alla Squadra Volante di intervenire prontamente. Grazie alla collaborazione del segnalante, che è rimasto in linea con l’operatore del 113 e ha pedinato il sospetto, gli agenti sono riusciti a individuare e fermare il truffatore. Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso 7.000 euro in contanti e una piccola quantità di sostanza stupefacente di tipo hashish, pari a 2,46 g.

Conseguenze legali

Il soggetto è stato arrestato in flagranza di truffa aggravata in concorso e messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, che ha richiesto la convalida dell’arresto e la misura della custodia cautelare in carcere, tenendo conto dei precedenti penali specifici. Il Giudice, nella mattinata di sabato 30 marzo, ha convalidato l’arresto e disposto per il soggetto la misura cautelare dell’obbligo di dimora nel comune di residenza.

Ringraziamenti e sanzioni

Lo stupefacente in possesso del truffatore è stato sequestrato e gli è stata comminata la sanzione amministrativa prevista per il possesso per uso personale. Il Questore ha voluto ringraziare personalmente il cittadino che, “con l’occhio del poliziotto”, ha chiamato immediatamente il 113, complimentandosi per la fattiva collaborazione.

Fonte foto: IPA