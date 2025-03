Matteo Bassetti minacciato di morte, la frase sulla "pallottola in fronte" e la sua reazione contro i No Vax

“Meriterebbe una pallottola in fronte“, questa è la minaccia di un utente scritta sui social e rivolta all’infettivologo Matteo Bassetti. Il medico l’ha pubblicata sul suo profilo Facebook aggiungendo un commento sui no vax e i politici.

La minaccia a Matteo Bossetti

Un utente, probabilmente su X, ha commentato un tweet scrivendo “meriterebbe Bassetti una pallottola in fronte”.

L’infettivologo ha postato lo screenshot della frase scrivendo “questo è il livello a cui sono arrivati i novax italiani“.

Fonte foto: ANSA

Matteo Bassetti

“Sono curioso di vedere quanti politici – si legge ancora nel suo post – condanneranno chi ha minacciato di spararmi. Così vedremo chi è davvero dalla parte dei medici e della scienza. Nei fatti. Non solo a parole”.

Non è la prima volta che Bassetti riceve minacce. Nel 2022 il medico venne insultato a margine della presentazione del libro Il mondo è dei Microbi. La nostra battaglia contro i nemici invisibili.

Sul caso è in corso un processo che vede sul banco degli imputati un ex poliziotto, attivista del Comitato di Liberazione Nazionale, che si era battuto contro l’obbligo vaccinale e il green pass.

La truffa che sfrutta l’immagine di Matteo Bassetti

Negli ultimi giorni, in un’intervista a La7, Bassetti ha parlato anche di casi di truffa che sfruttano il suo volto. Sono circolati sul web post e video contraffatti in cui veniva usata l’immagine del medico, senza il suo consenso, per promuovere farmaci miracolosi, diete chetogeniche, medicinali per curare il diabete, o intrugli a base di miele e limone per riacquistare la vista.

Bassetti ha spiegato che la truffa è iniziata tre anni fa e che è stato chiamato anche da personaggi famosi, incappati nelle finte promozioni, che gli hanno chiesto creme o unguenti miracolosi.

Chi è Matteo Bassetti

Matteo Bassetti è nato a Genova il 26 ottobre 1970 ed è figlio di un importante infettivologo. Da giovane sceglie di seguire le orme del padre, nel 1995 si laurea con il massimo dei voti in Medicina e Chirurgia, poi inizia la specializzazione in Malattie Infettive.

Dal 2011 al 2019 è Direttore della Clinica Malattie infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine, nonché professore associato di Malattie infettive all’Università di Udine e Direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive e tropicali dell’Università di Udine.

Dal 2018 Bassetti è stato anche coordinatore della rete infettivologica regionale del Friuli Venezia Giulia. Dal 2019 è Direttore della Clinica Malattie infettive dell’IRCCS Ospedale Policlinico San Martino di Genova, Professore ordinario di Malattie infettive all’Università di Genova e Direttore della scuola di specializzazione in Malattie infettive dell’Università di Genova.