Maria Rosaria Boccia lancia il podcast Pasta con Rita De Crescenzo, di cosa parla e il messaggio ai politici

Maria Rosaria Boccia lancia il podcast “Pasta” con Rita De Crescenzo. L’imprenditrice, resa nota dalle sue vicende con Gennaro Sangiuliano, si appresta dunque a vivere una nuova avventura professionale al fianco della famosa TikToker. E stuzzica subito i politici sfidandoli a intervenire nella sua trasmissione per parlare in modo semplice di una materia diventata troppo complessa.

Ecco il podcast di Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo

Si chiama “Pasta” il podcast di Maria Rosaria Boccia e Rita De Crescenzo e si preannuncia già pepato. Nella rubrica che andrà in onda online da aprile per nove puntate da 30 minuti ciascuna, le due donne, entrambe napoletane, si prefiggono come obiettivo quello di “raggiungere un’omogenea platea di pubblico da avvicinare a un tema tanto nobile quanto fondamentale come la politica” e di “trasformare e divulgare i messaggi dei partecipanti facendoli diventare virali”.

Il titolo è un richiamo alla semplicità, alle cose del quotidiano, un messaggio agli ascoltatori che da questo programma dovranno aspettarsi temi politici trattati però senza troppi politicismi. Una pillola di quello che si vedrà è stata fornita dalle stesse due protagoniste che hanno pubblicato un video-invito a seguire il nuovo podcast. In esso si vede Rita dire alla collega: “Tu sai che non m’imparo facilmente le cose. Per cui facciamo così: che tu fai a modo tuo, e io a modo mio”, per l’ilarità di quanti hanno visto questo teaser.

Di cosa si parlerà in “Pasta”

Sempre sui propri canali social, sono stati esposti gli argomenti che verranno sviscerati e le linee guida di “Pasta”. Secondo Maria Rosaria Boccia, “è troppa la sfiducia che nutre “il popolo” nei confronti della politica e dei suoi interpreti. La sfida è riuscire, attraverso la semplicità, a essere un megafono per far comprendere come la politica sia di tutti e di quanto sia fondamentale che il “politico” si confronti con i cittadini in maniera semplice, senza eccessivi formalismi, in modo da ricucire quel rapporto fiduciario che l’astensionismo al voto sembra aver fatto sparire”.

La prima puntata sarà dedicata a Napoli, “la città del sole, del mare, ma anche della cultura, delle tradizioni, dell’amore”. Ci saranno storie di imprenditori e professionisti. Nella seconda poi si parlerà di comunicazione dei politici italiani e della necessità di combattere l’astensionismo.

Nel corso della stagione, altri temi che verranno trattati sono quelli della comunicazione, la medicina estetica, la musica, a dieta mediterranea, i libri e le storie di vita privata e professionale di artisti, scrittori, cantanti e sportivi.

Chi sono le conduttrici

Il podcast “Pasta” sarà condotto da Maria Rosaria Boccia con Rita De Crescenzo. Si tratta di due donne istrioniche con pochi peli sulla lingua e, per questo motivo, i fan sono già in attesa di potersi gustare il primo episodio di questa nuova serie.

Boccia è stata protagonista del caso politico-sentimentale con il ministro Gennaro Sangiuliano che si è dovuto dimettere dopo averla introdotto nel suo staff come “addetta ai grandi eventi”.

De Crescenzo invece è una famosa tiktoker: all’inizio di febbraio, anche grazie al suo contributo, 10mila napoletani erano arrivati sulle nevi abruzzesi di Roccaraso, seguendo un suo consiglio.