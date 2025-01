Rita De Crescenzo e l'overtourism a Roccaraso, chi è la tiktoker napoletana già arrestata per spaccio

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Per i più assidui frequentatori del web non ha bisogno di presentazioni, il suo è uno dei volti più noti e seguiti di TikTok Italia. Si chiama Rita De Crescenzo, ha 45 anni e quasi 2 milioni di follower. Così potente da trasformare, con un solo video, un piccolo paesino di montagna nella meta turistica più affollata del sud Italia. Chi è l’autrice dell’invasione di Roccaraso.

Chi è Rita De Crescenzo

Nata a Napoli nel 1979, oggi 45enne, Rita De Crescenzo ha fatto proprio del suo essere napoletana il suo marchio di fabbrica.

Mamma single, con qualche lavoretto saltuario e una vita non proprio da sogno, arriva sui social quasi per caso nel 2020.

E forse per fare l’influencer ci era nata, perché basta qualche video a renderla virale, ogni sua frase diventa un tormentone.

Su TikTok, attualmente, vanta più di un milione e 700 mila follower, e i seguaci diventano più di 2 milioni se si considerano anche gli altri social.

Rita De Crescenzo ha pubblicato due singoli musicali, aperto un suo brand di abbigliamento e ha iniziato a lavorare come ospite a eventi privati.

Il passato burrascoso

Nonostante i numeri, Rita De Crescenzo è molto diversa dalle colleghe influencer. A cominciare dalla fedina penale.

A soli 12 anni resta incinta di Ciro Contini, esponente di spicco della camorra, e il suo nome viene fuori durante una delle indagini contro il clan dei Contini.

Nel 2017 viene arrestata con l’accusa di spaccio di droga, “ma ne sono uscita assolta” ha in seguito spiegato ai propri follower.

Nel 2022 l’ennesimo guaio. Il figlio minore, 16 anni, scappa dalla comunità cui era stato affidato dai servizi sociali, “perché non andava a scuola e pure perché io tempo fa ho fatto delle pazzarie”.

Nel 2023 la scomparsa della migliore amica, la cosiddetta Laura la Divina, anche lei rinomata tiktoker, che tornerà a casa sana e salva dopo pochi giorni.

Il video su Roccaraso

È proprio Rita De Crescenzo l’artefice dell’invasione di Roccaraso da parte di turisti in arrivo da tutta la Campania.

L’esodo del fine settimana è iniziato proprio a seguito di un suo video, dove l’influencer elogiava le bellezze del paesino abruzzese.

Lei, però, non si sente in colpa: “Ho solo detto che Roccaraso è un posto bellissimo. La gente è libera di muoversi come vuole. Non posso essere responsabile del comportamento degli altri”.

E di fronte alle preoccupazioni del sindaco alza le spalle, anzi rincara: “Tornerò domenica prossima e continuerò a raccontare Roccaraso”.