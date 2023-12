Laura la Divina scomparsa a Napoli, appello a Chi l'ha visto per la youtuber transgender: il telefono è spento

La nota youtuber e tiktoker Laura La Divina è scomparsa da Napoli. Di lei non si hanno più notizie da circa le ore 17 di ieri, mercoledì 13 dicembre, quando si è allontanata dalla casa dove vive assieme alla collega influencer Rita De Crescenzo.

L’annuncio della scomparsa è stato dato in diretta televisiva durante l’ultima puntata di Chi l’ha visto, in onda proprio mercoledì 13 dicembre, che si è occupata anche del caso di Liliana Resinovich.

In chiusura di trasmissione, Federica Sciarelli ha fatto sapere:

Ci stanno telefonando in molti da Napoli per la scomparsa di Laura, molto conosciuta come “la divina”. Dalle cinque del pomeriggio, ci dicono, si è allontanata però sta attraversando un momento di fragilità e quindi sono molto preoccupati. È una nota tiktoker.