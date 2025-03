Maria Rosaria Boccia contro Selvaggia Lucarelli dopo gli insulti di Corona: "Grazie a te sono la spia"

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Sfogo di Maria Rosaria Boccia contro Selvaggia Lucarelli su Instagram, per il caso che riguarda gli insulti che Fabrizio Corona avrebbe rivolto alla giornalista. Boccia ha accusato la giornalista di averla messa alla gogna e additata come “spia” durante il caso Sangiuliano.

Boccia attacca Lucarelli su Instagram

Maria Rosaria Boccia ha attaccato pubblicamente Selvaggia Lucarelli, accusandola di ipocrisia dopo lo sfogo della giornalista per gli insulti ricevuti da Fabrizio Corona e la risonanza data allo spettacolo del paparazzo da alcune reti televisive.

“Chi mette alla gogna, prima o poi, finisce anche lui alla gogna. Le femministe sono troppo intelligenti e non riconoscono Selvaggia Lucarelli paladina dei diritti delle donne” ha esordito in un post su Instagram Boccia.

“L’ex giornalista, che ha consegnato il tesserino dell’Ordine dopo un procedimento contro di lei, si lamenta per i pesanti insulti ricevuti da Fabrizio Corona, dei colleghi giornalisti che rilanciano le notizie e dei tg che gli danno spazio”, ha continuato.

Selvaggia Lucarelli ha lasciato l’Ordine dei Giornalisti in polemica nel 2023, accusandolo di averla convocata in maniera strumentale per fatti risalenti al 2020 come punizione per aver difeso il vignettista Mario Natangelo da un provvedimento disciplinare.

L’accusa di essere una spia

Boccia ha poi ricordato il suo passato con Selvaggia Lucarelli: “Cara Selvaggia ti ricordo che grazie a un tuo articolo io sono stata messa alla gogna dalla stampa italiana” ha scritto nel suo post.

“Sapevi benissimo che gli occhiali erano stati usati solo qualche giorno a Montecitorio (ricordiamo che i video raccontavano corridoi deserti) e mai al ministero della cultura” ha poi continuato, ricordando quanto avvenuto durante il caso Sangiuliano.

Maria Rosaria Boccia

“Grazie al tuo articolo sono diventata la spia italiana. Ora vuoi dire che la stampa sta facendo una cosa indegna per due click? Tu cosa hai fatto?” ha accusato Boccia.

L’attacco sul video di Belen

L’attacco di Boccia è poi continuato: “Ti chiedi dove sia l’Ordine dei Giornalisti? È precisamente dove era quando attaccavano me!” ha scritto nel suo post, per poi tornare su una vicenda del passato di Lucarelli

“Ricordiamo che la Lucarelli è stata anche l’autrice di una violenza su Belen pubblicando il famosissimo video hard” ha scritto Boccia, in riferimento a fatti accaduti nel 2010.

Lucarelli ha effettivamente ammesso, nel 2016, di essersi comportata in maniera sbagliata in quel caso: “Ero ignorante rispetto ai meccanismi della rete. Ho capito di aver fatto una violenza su Belen” aveva dichiarato la giornalista.