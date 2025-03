Fan di LDA preoccupati dopo le foto cancellate sui social e il post criptico: "Momento delicato, ma sta bene"

Preoccupazione tra i fan di LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, per quello che hanno visto sul suo profilo Instagram. La foto dell’account è nera e nella bio si legge: “Questo profilo è attualmente gestito dal suo team”. Cancellati tutti i post precedenti, ora ne compaiono solamente due in cui si dice che “Luca non può utilizzare il telefono”, si invita a non diffondere fake news e si sottolinea che non ci sono problemi di salute.

Cosa è successo a LDA?

Post criptici e misteriosi che fanno scattare l’inevitabile domanda: cosa è successo a LDA? Il profilo Instagram del figlio di Gigi D’Alessio contiene due solo messaggi, scritti dal suo team: “In questo momento abbiamo noi in mano il suo profilo, data l’impossibilità di Luca di utilizzare il telefono“.

Il post prosegue: “Vi aggiorneremo domani per spiegare le dinamiche che hanno portato a questa situazione. Chiediamo il rispetto della privacy e di non divulgare fake news data la delicatezza del momento e chiediamo a voi fan di restare uniti in questa situazione”.

LDA, nome d’arte di Luca D’Alessio, ha partecipato ad Amici e al Festival di Sanremo

Un messaggio che ha spaventato i fan del rapper e che ha fatto scattare le ipotesi più diverse. Tanto che dopo pochi minuti è apparso, sempre a opera del suo staff, un secondo post, con una precisazione sulla salute di LDA: “Vogliamo rassicurare tutti che Luca sta bene , le circostanze che portano a non poter utilizzare il telefono non riguardano la salute. Luca sta benissimo quindi non preoccupatevi e come detto in precedenza non fate circolare fake news”, si legge.

Idea di marketing per il nuovo singolo?

Ma il mistero, ovviamente resta, anzi aumenta. Nei commenti qualcuno pensa che il 21enne possa essere stato arrestato. In molti, invece, scrivono che potrebbe trattarsi di una trovata per il lancio del suo nuovo singolo: e in questo caso non manca chi considera fuori luogo una simile gestione comunicativa.

In ogni caso molti suoi fan scrivono: “L’importante è che Luca stia bene”. E per avere chiarimenti non resta che attendere lunedì e l’eventuale lancio del suo nuovo singolo.

Chi è LDA

LDA, classe 2003, è figlio di Gigi D’Alessio e della sua prima moglie Carmela Barbato. Ha esordito sulla scena musicale nel 2017, con il brano “Orizzonte”. Nell’aprile 2022 il suo singolo “Bandana” è stato certificato disco d’oro. Ha collaborato con il cantautore barese Il Mago, con il rapper napoletano Astol e con il cantante spagnolo Robledo.

Nel 2021 è arrivata anche la collaborazione con papà: LDA è stato, infatti, artista ospite dell’album di Gigi D’Alessio “Buongiorno”, duettando con lui nella canzone che porta lo stesso titolo. Gigi D’Alessio, tra l’altro, ha recentemente ricordato di come nel 2004 si trovasse in vacanza alle Maldive con i figli (LDA aveva solo un anno) quando ci fu il violentissimo tsunami nel sud est asiatico.

Nel 2021 LDA ha partecipato ad Amici, il famosissimo talent condotto da Maria De Filippi. Nel febbraio 2023 è salito sul palco dell’Ariston partecipando al Festival di Sanremo con la canzone “E se domani”.