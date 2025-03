Nicolai Lilin minaccia Luca e Paolo in pubblico, scrittore filorusso all'attacco: "Gli sfonderei il cranio"

Lo sketch satirico di Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu a Di Martedì, sulla petizione lanciata da Vincenzo Lorusso contro il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, non è piaciuto ad alcuni, tra cui lo scrittore filorusso Nicolai Lilin che ha pubblicamente attaccato il duo comico in un video: “Gli sfonderei il cranio”.

Lo sketch di Luca e Paolo

Nel corso della puntata del 25 febbraio Luca e Paolo hanno deriso la petizione lanciata da Lorusso soffermandosi in particolare sui ripetuti “inchini” dell’italiano filorusso nei confronti della portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova durante la consegna delle firme. La portavoce del ministro degli esteri Lavrov aveva duramente attaccato il capo di Stato italiano.

L’attacco di Nicolai Lilin contro Luca e Paolo

Collegato dall’Arabia Saudita, durante un evento a Genova trasmesso in diretta streaming dal canale Youtube Contronarrazione, lo scrittore e propagandista Lilin ha attaccato il duo comico. “Gli sfonderei il cranio e gli farei ingoiare i denti”, ha detto in video.

L’autore ha spiegato di non guardare la tv italiana perché ci ha lavorato definendola un “porcile schifoso veramente lo brucerei col lanciafiamme”. Poi, tornando allo sketch di Luca e Paolo, ha rivelato che lo spezzone gli è stato mandato da Vincenzo Lorusso.

“Non so come chiamarli – ha affermato riferendosi al duo comico – che non fanno né ridere né piangere. Sono dei personaggi patetici. Luca e Paolo si chiamano questi due ignoranti. Hanno preso in giro quello che ha fatto Vincenzo, la raccolta firme, tra l’altro in maniera molto limitante e stupida”. Poi ha continuato:

“Ripeto, io comprendo tutto, scherzi, satira, è bellissimo, io spesso prendo in giro anche sui miei social, soprattutto i potenti di questo mondo, ma quando io vedo due annoiati, inutili, dal punto di vista intellettuale limitanti personaggi, strapagati, estremamente pagati rispetto all’impegno che loro realmente fanno, questi personaggi deridono una persona che riporta le informazioni reali della guerra. Io quando vedo queste cose non so, mi è venuta la voglia di sfondare il cranio a uno e all’altro”.

Lilin ha ricordato di essere una persona che è “nata per strada, ho vissuto per strada, ho fatto le risse, quindi ancora oggi, anche se ho promesso a mia mamma di non ammazzare più nessuno, comunque ancora oggi ho del sangue che mi va in testa quando vedo certe cose”.

Secondo lo scrittore Luca e Paolo sarebbero “persone indegne, persone che affrontano delle questioni in maniera qualunquista”.

Chi è Nicolai Lilin

Nicolai Lilin è uno scrittore russo naturalizzato italiano che dichiara di provenire da una famiglia di tradizioni e origini siberiane. Dal 2004 è in Italia e nel 2009 è diventato famoso con la pubblicazione del libro Educazione siberiana.

Inizialmente presentato come interamente autobiografico, sono poi stati sollevati dubbi sulla veridicità dei racconti, in particolare sulla effettiva esistenza della cosiddetta etnia Urka, l’autore ha poi dichiarato che si tratta di un romanzo che prende solo ispirazione da alcune vicende realmente vissute.

A seguito dell’inizio della guerra in Ucraina nel 2022, la sua posizione filorussa ha attirato molte critiche e negli ultimi anni è stato spesso accusato di usare i social network e gli interventi televisivi per diffondere propaganda filorussa e fake news.

Chi sono Luca e Paolo

Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu formano un duo comico dagli anni ’90. Nel corso degli anni sono stati protagonisti di alcuni dei principali show della televisione italiana come Le iene, Camera Cafè, Che tempo che fa, Scherzi a parte. Nel 2011 hanno affiancato Gianni Morandi alla conduzione del Festival di Sanremo.

Dal 2021 si occupano della copertina del talk show politico di La7 DiMartedì commentando satiricamente i principali avvenimenti dell’attualità.