Fedez contro Fabrizio Corona dopo le rivelazioni dei tradimenti, pronta denuncia per stalking: "Terrorizzato"

Sembrava fosse stato Fedez in persona a svelare i segreti rivelati da Fabrizio Corona nel suo format Falsissimo. Eppure, adesso il rapper prende le distanze dall’ex re dei paparazzi, per cui ha ottenuto dal questore di Milano un ammonimento per “atti persecutori”. Spaventato dalle ulteriori notizie che Corona potrebbe diffondere, Fedez si dichiara pronto a denunciarlo per stalking.

Fedez “terrorizzato” da Fabrizio Corona

“Sono terrorizzato dalle falsità che Corona potrà pubblicare contro di me e la mia famiglia” ha dichiarato Fedez.

Colpito dalla resa pubblica dei segreti che aveva rivelato in confidenza al paparazzo, Federico Lucia ha chiesto un ammonimento contro l’ex amico.

Provvedimento, spiega, dettato da un “comportamento pesantemente vessatorio fatto di ripetute molestie, diffamazioni e pubblicazioni fraudolente di conversazioni private”.

Il rapper, a seguito dello scandalo sui suoi presunti tradimenti all’ex moglie, denuncia “un fortissimo stato di ansia e di stress emotivo”.

Il rapper pensa a una denuncia per stalking

Secondo i legali del rapper Gabriele Minniti e Andrea Pietrolucci, quelle rivelate da Corona sarebbero “falsità”.

“Le condotte poste in essere da Fabrizio Corona – affermano gli avvocati – sono idonee ad integrare il reato di atti persecutori”.

E preoccupato da quel che potrebbe uscir fuori dai social del paparazzo, “pur di vendere gli abbonamenti del suo programma”, Fedez si dichiara intenzionato a sporgere contro di lui una denuncia per stalking.

L’accusa per un reato grave come lo stalking potrebbe causare non pochi problemi al già pluripregiudicato Corona.

I tradimenti svelati a Falsissimo

A essere contestata da Fedez e dai suoi legali è la veridicità della chiamata effettuata alla presunta amante Angelica Montini prima di convolare a nozze con Chiara Ferragni.

“Falsi scoop creati ad hoc da Corona – li definiscono gli avvocati – con l’evidente scopo di guadagnare con il suo programma”.

Nel mirino anche le notizie diffuse nelle successive puntate del format Falsissimo, riguardanti un presunto flirt tra il rapper e la cantante Sarah Toscano.

False (dice Fedez) anche le richieste di “non pubblicare la puntata su mia moglie e la mia successiva reazione, con pianto e ingiurie nei suoi confronti”.

Nonostante l’ammonimento del questore Bruno Megale “a tenere una condotta conforme alla legge e ad astenersi dal reiterare le condotte illecite sopra descritte”, è difficile credere che Fabrizio Corona resterà in silenzio.