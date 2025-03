Tango per Papa Francesco, l'invito di Daiana Guspero davanti al Gemelli: "Balliamo sotto le sue finestre"

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un tango come segno di preghiera per Papa Francesco. Daiana Guspero e i suoi ballerini si sono esibiti in una milonga davanti al Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato da un mese. L’appello della danzatrice a tutti i tangheri del mondo: “Balliamo sotto le sue finestre”. Il Papa ringrazia.

Tango per il Papa

Una milonga per Papa Francesco. La ballerina argentina Daiana Guspero, tra le massime rappresentanti del tango, ha organizzato una performance di ballo silenziosa davanti al Policlinico Gemelli, dove il Pontefice è ricoverato per una polmonite bilaterale.

“Un tango di preghiera, un abbraccio collettivo per far sentire la nostra vicinanza al Santo Padre”, ha spiegato Guspero.

Fonte foto: ANSA

Il ballo è dedicato al Papa argentino, grande appassionato di tango, che in passato aveva espresso il desiderio di danzare con lei.

L’appello di Guspero a tutti i ballerini

Daiana Guspero lancia un invito ai tangheri di tutto il mondo: “Scendiamo in pista davanti alle finestre del Papa al Gemelli, guidati da me, per fargli sentire tutto il nostro affetto e sostegno”.

La ballerina ricorda l’incontro col Santo Padre in Vaticano e l’abbraccio tanghero ricevuto: “Papa Bergoglio mi disse che avrebbe voluto ballare con me. Non fu possibile, ma mi concesse un abbraccio secondo le regole del tango”.

Ora ha ricreato quell’occasione davanti all’ospedale: “È una danza che unisce, senza barriere culturali o religiose. Vogliamo stringerlo in un grande abbraccio”.

Come sta il Papa oggi

Papa Francesco è ricoverato al Gemelli da un mese per una polmonite bilaterale. Nonostante il periodo difficile, continua a seguire le attività della Chiesa e a lanciare appelli per la pace.

Nel messaggio dell’Angelus, scritto e non pronunciato, il Pontefice ha ringraziato “tutti per le preghiere” e ha espresso gratitudine verso chi lo assiste: “Anche se siamo fragili, possiamo sempre amare e pregare”.

Intanto, le visite restano limitate, come da bollettino, ma il Papa lavora già agli appuntamenti ecclesiali dei prossimi anni.