Almeno 3 morti nell'incidente a Carlentini vicino Siracusa tra minivan e furgone: ci sono altri feriti gravi

Sono 3 i morti in un tragico incidente a Carlentini vicino Siracusa. Un minivan e un furgone si sono scontrati provocando un forte impatto nel quale tre persone hanno perso la vita. Il tragico bilancio è in aggiornamento e comporta anche almeno altri 5 feriti, di cui alcuni attualmente in condizioni gravissime. Nei due veicoli viaggiavano operai e braccianti agricoli della zona.

Tragico incidente stradale in contrada Cannellazza nel territorio di Carlentini, in provincia di Siracusa. Poco prima delle 14 di lunedì 17 marzo, al km 19 della statale 194 “Ragusana”, due mezzi si sono scontrati e hanno portato alla morte di 3 persone e al ferimento di altre.

I veicoli convolti sono un van a 9 posti e un furgone cassonato: di entrambi è rimasto ben poco visto che sono stati ridotti a delle lamiere.

Cos’è successo

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Augusta. Sono stati proprio i pompieri ad estrarre le persone che erano rimaste incastrate tra le lamiere.

Quindi è giunto l’elisoccorso che ha trasportato i feriti più gravi negli ospedali di Siracusa e Catania.

Il tratto di strada è stato temporaneamente chiuso al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione indirizzata sulla viabilità locale. L’Anas ha parlato di “uno scontro frontale tra un autocarro e un minivan”, specificando quanto successo e spiegando il motivo del disagio per gli automobilisti che si trovavano a passare per quelle zone.

Chi erano le vittime

Le indagini sono in capo ai carabinieri che stanno provando a ricostruire quanto accaduto. Secondo le prime informazioni trapelate, i tre deceduti sarebbero originari di Adrano, comune della città metropolitana di Catania.

Sia nel minivan che nel furgone c’erano degli operai: alcuni di essi erano braccianti agricoli che lavoravano nelle serre della zona.

Il bilancio, come detto, è in costante aggiornamento. Oltre alle 3 vittime dell’incidente stradale, i feriti sarebbero più di cinque: secondo Today.it, sarebbero saliti a sette, di cui quattro gravi mentre altri tre passeggeri avrebbero riportato ferite più lievi. Inizialmente le vittime accertate erano due ma un’altra persona, la terza vittima, è stata dichiarata morta dopo i primi tentativi di soccorso.