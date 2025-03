Vestito da Topolino a Napoli minaccia i passanti ed estorce denaro dopo le foto, l'avvertimento sui social

Si traveste da Topolino, fa le foto con i passanti e in cambio estorce denaro, talvolta minacciando con un coltello. È quanto starebbe accadendo a Napoli, dove una persona non ancora identificata viene segnalata sui social. La denuncia arriva dal deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Borrelli, che chiede “un’indagine per chiarire la vicenda”. Nel frattempo molti utenti stanno pubblicando gli scatti con il bizzarro personaggio.

Si traveste da Topolino e minaccia i passanti

Secondo quanto riportato sui social e ripreso dal deputato Francesco Emilio Borrelli a Napoli, nella zona di via Toledo, si aggirerebbe un individuo con il costume da Topolino.

Questa persona si presterebbe per scattare foto con i passanti, ma anziché chiedere un’offerta praticherebbe delle vere e proprie estorsioni ai danni dei malcapitati, minacciandoli con un coltello quando questi gli offrono delle cifre troppo esigue.

Come riporta Il Mattino, stando alle segnalazioni questa persona agirebbe indisturbata per le vie della città da almeno un anno concentrandosi principalmente nelle vie turistiche della città dove si aggirano, ovviamente, i turisti in visita al capoluogo partenopeo.

Secondo Fanpage l’unità operativa Chiaia della polizia locale e la polizia di Stato si sarebbero attivate per vederci chiaro.

La denuncia di Borrelli

Come già detto, a rendere nota la vicenda è stato un post pubblicato da Francesco Emilio Borrelli, sempre attivo sui social per denunciare l’illegalità. Il deputato Avs, sui suoi canali, ha pubblicato la foto di due ragazze in compagnia dello strano personaggio le quali, in sovrimpressione, hanno raccontato: “Ci ha chiesto soldi per una foto e dopo esserci lamentate e avergli dato 2,50 euro abbiamo scoperto che ha un coltello”.

Borrelli ha parlato di “clima di paura tra cittadini e visitatori” e chiede, qualora le indagini confermassero i vari racconti, “che si proceda con una pena adeguata“.

Le testimonianze dei cittadini di Napoli

Tra le varie testimonianze presenti sui social e riportate da Il Mattino e Fanpage qualcuno scrive che “mezza Napoli ha litigato con lui“.

“Sembrava così tenero”, scrive un’altra utente dopo aver pubblicato un’immagine che ritrae l’uomo travestito da Topolino accanto alla figlia della donna, in un passeggino. “Gli ho fatto pure prendere la bambina in braccio”, continua. Ancora: “Con la scusa di darmi il cinque mi ha bloccato le mani per trattenermi e farsi dare qualcosa”.

Secondo Fanpage fino ad ora le autorità non avrebbero ricevuto alcuna segnalazione sul fenomeno che, a quanto pare, minaccerebbe la serenità delle zone turistiche da almeno un anno.