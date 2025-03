Inferno familiare a Taurianova, 46enne arrestato: minacce di morte e botte alla moglie davanti ai figli

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Taurianova (Reggio Calabria) per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate ai danni della moglie. L’arresto è avvenuto in seguito a un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Palmi, dopo che la donna aveva sporto denuncia.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’arresto è stato eseguito dagli agenti del Commissariato di P.S. di Taurianova. Le indagini hanno rivelato che l’uomo, noto per il consumo abituale di alcool, aveva assunto comportamenti violenti nei confronti della moglie per diversi anni. Le violenze includevano minacce di morte, talvolta con l’uso di armi, alla presenza dei due figli minori di 9 e 15 anni.

Ultimo episodio di violenza

Nell’ultimo episodio di violenza, la vittima ha riferito di essere stata fisicamente aggredita dal marito al termine di una lite. Le lesioni riportate, tra cui un trauma cranico e alla regione toracica, hanno richiesto cure mediche.

Conseguenze legali

Il 46enne, dopo le formalità di rito, è stato trasferito presso la casa circondariale di Palmi per l’esecuzione della misura restrittiva.

