Federica Bruger moglie di Enrico Vanzina truffata da finti carabinieri, cassaforte svuotata: l'ira del regista

Federica Bruger, 85 anni e moglie Enrico Vanzina, è stata truffata con il raggiro del ‘finto carabiniere‘. I malviventi, fingendosi degli uomini delle forze dell’ordine, le hanno svaligiato la cassaforte, impossessandosi di gioielli e diamanti il cui valore non è stato reso noto. Dopo essersi resa conto di essere stata truffata, la signora Bruger ha denunciato il fatto e i carabinieri hanno avviato le indagini per tentare di recuperare la refurtiva e individuare i ladri.

Federica Bruger: così i ladri hanno truffato la moglie di Enrico Vanzina

I fatti risalgono a venerdì 14 marzo. Federica Bruger si trovava nella sua casa in via Fontanella Borghese quando ha ricevuto una chiamata da parte di quelli che poi si sono rivelati due finti carabinieri.

I malviventi hanno dato il via al raggiro invitando il domestico che si trovava con l’85enne ad andare in caserma. Per convincerlo a farlo uscire di casa gli hanno raccontato che in un incidente era stato coinvolto un mezzo della famiglia.

Fonte foto: IPA Federica Kruger e Enrico Vanzina

La persona di fiducia della famiglia Bruger-Vanzina ha così lasciato la dimora per andare dalle forze dell’ordine e capire che cosa stesse accadendo. A questo punto la Bruger si è trovata sola in casa, proprio lo scenario che i ladri speravano che si verificasse.

Dopo pochi minuti, l’85enne è stata contattata telefonicamente dal finto carabiniere che gli ha detto che un suo collega, di lì a poco, l’avrebbe raggiunta.

All’anziana è stato detto che avrebbe dovuto pagare un bel po’ di denaro per evitare guai molto seri per la vicenda dell’incidente. Anche il racconto del sinistro stradale naturalmente è stato inventato ad arte per procedere con la truffa.

La fuga dei ladri

Quando il ladro, sotto mentite spoglie, si è presentato innanzi alla donna, quest’ultima le ha consegnato gioielli e diamanti presi dalla cassaforte, convinta di mettere fine alla vicenda dell’incidente. Una volta preso il malloppo, i finti carabinieri hanno fatto perdere le proprie tracce.

La Bruger, dopo essersi accorta di essere stata raggirata, si è precipitata dai veri carabinieri che hanno raccolto la sua denuncia e hanno avviato le indagini.

Lo sfogo di Enrico Vanzina

“È stato un episodio increscioso. Non ho altro da dire. Se non che se ne stanno occupando i carabinieri, bravissimi”, lo sfogo di Enrico Vanzina, che è sposato con Federica Bruger da oltre 30 anni.