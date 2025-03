Andrea Prospero e la pista dell'istigazione al suicidio, arrestato un ragazzo residente a Roma

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Un giovane, residente nella provincia di Roma, è stato arrestato con l’accusa di aiuto o istigazione al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero, il ragazzo di 19 anni trovato senza vita in un appartamento in via del Prospetto a Perugia lo scorso 29 gennaio, dopo 5 giorni di ricerche.

La svolta nel caso della morte di Andrea Prospero

Come riportato da Lapresse, la Procura di Perugia, diretta da Raffaele Cantone, ha emesso un’ordinanza cautelare di arresti domiciliari a carico di un giovane, residente nella provincia di Roma, con l’accusa di istigazione o aiuto al suicidio in relazione alla morte di Andrea Prospero.

La famiglia del 19enne scomparso ha respinto fin da subito l’idea di un suicidio, avanzando il sospetto che qualcuno possa aver spinto il ragazzo a togliersi la vita.

Andrea Prospero è stato trovato senza vita in un appartamento in via del Prospetto il 29 gennaio, dopo cinque giorni di ricerche.

Chi era Andrea Prospero e come è morto

Andrea Prospero, originario di Lanciano, in provincia di Chieti, era uno studente universitario fuorisede, iscritto al corso di Informatica dell’Università degli Studi di Perugia.

Proprio a Perugia, il diciannovenne condivideva l’appartamento con la sorella gemella Anna.

Le indagini sulla morte del ragazzo hanno ricondotto la causa del decesso a un mix letale di benzodiazepine e ossicodone, sostanze che hanno avuto un effetto depressivo sul sistema respiratorio e cardiovascolare.

Le indagini sulla morte di Andrea Prospero

Le perquisizioni eseguite dagli agenti della squadra mobile di Perugia a casa di Andrea Prospero hanno portato alla scoperta di cinque telefoni cellulari, 60 schede sim e 3 carte di credito non intestate al 19enne.

Le indagini sulla morte del giovane si sono orientate verso la ricostruzione delle circostanze che hanno portato alla morte e il possibile coinvolgimento di Prospero in attività informatiche di natura illecita.

Le parole del padre di Andrea Prospero

Nei giorni scorsi, Michele Prospero, papà dello studente trovato morto in un appartamento in via del Prospetto a Perugia, si era lasciato andare a uno sfugo sul decesso del figlio, in cui però aveva auspicato un’imminente scoperta della verità.

“La verità è vicina e scopriremo come e perché Andrea è stato ucciso“, aveva detto in alcune dichiarazioni riportate da Il Messaggero.