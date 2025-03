Interrogatorio di Andrea Sempio sul caso Chiara Poggi, l'avvocato dell'indagato: "Non aveva nessun rapporto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Giornata importante per le nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007. Andrea Sempio, amico del fratello della vittima e indagato, è stato sottoposto a Milano all’esame del dna, su ordine del giudice. Il suo avvocato parla di una “macchinazione”, di cose “già archiviate”, sostenendo che il 37enne non aveva nessun rapporto con Chiara Poggi.

Test del dna per Andrea Sempio

Nella mattinata di oggi, giovedì 13 marzo, Andrea Sempio si è presentato alla caserma Montebello dei carabinieri di Milano, dove ci sono gli uffici della sezione investigazioni scientifiche, per il test del dna.

Al 37enne amico del fratello di Chiara Poggi, indagato per omicidio “in concorso con altri”, è stato prelevato un campione di dna che verrà ora comparato con la traccia maschile trovata sulle unghie della 26enne.

Per l'omicidio di Chiara Poggi è stato condannato a 16 anni Alberto Stasi

Come riporta Ansa, Sempio è rimasto per circa un’ora all’interno della caserma, insieme a lui gli avvocati Massimo Lovati e Angela Taccia.

Assediato dalle telecamere, il 37enne non ha lasciato dichiarazioni ed è andato via in taxi.

L’avvocato: “Sempio è tranquillo”

Si è invece fermato a parlare con i giornalisti uno dei dei legali di Sempio, Massimo Lovati.

L’avvocato ha dichiarato che il suo assistito è “tranquillo perché è innocente“, come riporta Adnkronos.

Lovati ha spiegato che Andrea Sempio non si è sottoposto volontariamente al test del dna “perché volevamo l’ordinanza del gip, una persona terza”.

“Non aveva nessun rapporto con Chiara”

Andrea Sempio “è innocente, non c’entra niente”, ha detto Lovati. “Non aveva nessun rapporto” con Chiara Poggi.

“Nelle telefonate lui cercava l’amico Marco, non Chiara, non sapeva che fosse partito, altrimenti non avrebbe telefonato”, ha detto.

Secondo il legale la nuova indagine della procura di Pavia su Sempio – già indagato otto anni fa e poi archiviato – è basata su “cose superate, già archiviate”.

“L’indagine del 2017 è stata frutto di una macchinazione, non vorrei che lo sia ancora dopo otto anni”, ha aggiunto.

Lovati punta il dito contro gli avvocati di Alberto Stasi, condannato per l’omicidio, parlando di una macchinazione “organizzata dagli investigatori dello studio degli avvocati difensori di Stasi, che clandestinamente hanno preso il dna di Andrea”.