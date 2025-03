Delitto di Garlasco, Andrea Sempio indagato 18 anni dopo l'omicidio: è l'amico del fratello di Chiara Poggi

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Le indagini sul delitto di Garlasco si trovano a una possibile svolta. 18 anni dopo l’omicidio di Chiara Poggi c’è un nuovo indagato: si tratta di Andrea Sempio, 19enne all’epoca dei fatti, è un amico del fratello della vittima. Il suo nome non è nuovo agli inquirenti: Sempio, infatti, era già stato attenzionato dagli investigatori dal momento che il suo Dna era stato rinvenuto sotto le unghie di Chiara. Il reato contestato è omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi, l’unico condannato per la morte della giovane studentessa, sua fidanzata.

Indagato Andrea Sempio

Andrea Sempio è nuovamente indagato per l’omicidio di Chiara Poggi. La notizia è stata data dal Tg1 l’11 marzo 2025, 18 anni dopo il delitto di Garlasco.

Secondo Ansa Sempio, un amico del fratello della vittima, Marco Poggi, avrebbe ricevuto un nuovo avviso di garanzia per omicidio in concorso con ignoti o con Alberto Stasi.

Fonte foto: ANSA La villetta di Garlasco dove si è consumato il delitto di Chiara Poggi. Per l’omicidio è ora indagato Andrea Sempio, un amico del fratello della vittima

Repubblica riporta che Sempio era già stato indagato nel 2016 a seguito delle indagini richieste dalla difesa di Alberto Stasi dopo il Dna rinvenuto sotto le unghie di Chiara Poggi.

Ora il 36enne è stato convocato presso la sede del dipartimento della scientifica dei carabinieri di Milano e dovrà presentarsi davanti al pm Valentina De Stefano per sottoporsi a un prelievo volontario di un campione mandibolare. Nella scorsa settimana Sempio si era limitato a fornire spontaneamente solamente le proprie impronte digitali. La nuova indagine è partita a seguito dei nuovi accertamenti sul Dna eseguiti con tecniche di ultima generazione.

Articolo in aggiornamento