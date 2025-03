Alberto Stasi su Chiara Poggi dopo le novità su Andrea Sempio: "Fiducia nella verità e nella giustizia"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Condannato a 16 anni per l’omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco nel 2007, Alberto Stasi si è sempre dichiarato innocente. Ora, dopo la riapertura delle indagini a Pavia sull’amico Andrea Sempio, afferma attraverso uno dei suoi legali di avere “fiducia nella verità e nella giustizia”.

Delitto Garlasco, Alberto Stasi su Chiara Poggi

Alberto Stasi ha “fiducia che sia fatta piena luce, fiducia nella verità e nella giustizia, soprattutto per Chiara”.

Così all’Ansa l’avvocata Giada Bocellari, uno dei legali dell’allora fidanzato di Chiara Poggi, condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per l’omicidio della giovane.

Fonte foto: ANSA Chiara Poggi, uccisa a 26 anni il 13 agosto 2007 nella villetta dove abitava a Garlasco (Pavia)

L’avvocata ha parlato brevemente con il suo assistito dopo la riapertura delle indagini sul delitto di Garlasco, con Andrea Sempio indagato dalla procura di Pavia.

Stasi “è molto razionale”, ha detto la legale, “ormai ha praticamente scontato la sua pena ed è fiducioso, però, che sia fatta giustizia, perché lui si è sempre dichiarato estraneo”.

Ipotesi revisione del processo per il delitto di Garlasco

Bocellari ha poi spiegato che “al momento noi non faremo un’istanza di revisione del processo sull’onda mediatica, non abbiamo fretta di fare cose eclatanti”.

Anche perché “non si tratta ormai di tirare fuori qualcuno di galera, perché Alberto la pena l’ha già praticamente scontata”.

L’avvocata di Stasi ha precisato che l’istanza di revisione “la faremo prima o poi”, quando si avranno gli esiti degli esami sulle tracce genetiche che sarebbero riconducibili a Sempio.

In questo momento, ha chiarito, bisogna soltanto attendere l’esito delle nuove indagini avviate dalla procura di Pavia.

Bocellari ha poi chiesto ai media di essere “garantisti con Sempio, cosa non fatta con Stasi”.

Stasi ha quasi scontato la sua pena

Oggi 41enne, Alberto Stasi è detenuto nel carcere milanese di Bollate e ha scontato buona parte della condanna per l’omicidio di Chiara Pioggi.

Dal 2023 ha un permesso di lavoro esterno: alla mattina esce dal carcere per lavorare come contabile, la sera torna in cella.

Il fine pena di Alberto Stasi è previsto nel 2030, ma per buona condotta potrebbe ottenere la liberazione anticipata nel 2028.