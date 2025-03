Emilie Dequenne morta per un tumore al sistema endocrino, l'attrice aveva 43 anni: la diagnosi due anni fa

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A soli due anni dalla diagnosi di un raro tumore al sistema endocrino, a 43 anni è morta l’attrice belga Emilie Dequenne. Il mondo del cinema e i fan la ricordano soprattutto per il ruolo da protagonista in Rosetta, film vincitore della Palma d’Oro a Cannes nel 1999. L’attrice aveva annunciato pubblicamente la malattia, che si è rivelata in poco tempo fatale.

La morte di Emilie Dequenne

Nella giornata di ieri – domenica 16 marzo 2025 – l’attrice belga Emilie Dequenne è morta a 43 anni a causa di un tumore al sistema endocrino. La notizia è stata confermata dal suo agente Danielle Gain, che ha parlato di una scomparsa avvenuta “nella pace e accompagnata dai suoi cari”.

Il decesso è avvenuto all’ospedale Gustave Roussy di Villejuif, vicino a Parigi, dove l’attrice era ricoverata per le cure del suo male. Dequenne aveva annunciato pubblicamente la malattia nel novembre 2023, rivelando di avere un tumore raro e avanzato, ma senza specificarne la natura.

I registi Jean-Pierre e Luc Dardenne posano con una giovane Emilie Dequenne per i fotografi a Cannes nel 1999 per il "Rosetta": l'attrice è morta a 43 anni a causa di un raro tumore

L’attrice aveva interrotto ogni attività lavorativa per dedicarsi alle cure, consapevole della gravità della diagnosi e, nonostante un periodo di remissione nel 2024, la malattia è tornata in forma più aggressiva, portando alla sua prematura scomparsa.

La scoperta del tumore raro

Il tumore che ha colpito Emilie Dequenne era localizzato nel sistema endocrino, l’insieme di ghiandole deputate alla regolazione di molte funzioni vitali tramite la produzione di ormoni.

La diagnosi di carcinoma surrenalico era stata comunicata da Dequenne nell’ottobre del 2023, e nonostante le terapie affrontate l’attrice aveva dichiarato pubblicamente nel dicembre 2024 di essere consapevole della gravità della sua condizione, affermando: “So che non vivrò così a lungo come previsto”.

“Ho solo 43 anni. Ho sempre sognato di vivere almeno fino a 80 anni e di addormentarmi per sempre. È quello che chiedo” aveva detto l’attrice in quell’occasione, durante la sua apparizione all’emittente francese TF1.

La carriera dell’attrice

Emilie Dequenne aveva raggiunto la notorietà internazionale a soli 18 anni grazie al ruolo da protagonista in Rosetta, film dei fratelli Dardenne che vinse la Palma d’Oro al Festival di Cannes nel 1999, e per il quale lei stessa ricevette il premio come miglior attrice.

Nel corso della sua carriera, ha partecipato a circa 60 produzioni tra cinema e televisione, lavorando con registi di spicco del panorama francofono. Tra i suoi lavori più noti si ricordano Il patto dei lupi (2001), La ragazza del treno (2009) e À perdre la raison (2012), per il quale ottenne il premio come miglior attrice nella sezione Un Certain Regard a Cannes.

Nel 2021, vinse il César come miglior attrice non protagonista per il film Le cose che diciamo, le cose che facciamo. La sua ultima apparizione è in Close, film di Lukas Dhont del 2022.