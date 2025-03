Incendio a Pomezia nel centro commerciale Cavour: fiamme minacciano scuola, supermercato e clinica

Vasto incendio a Pomezia. Le fiamme hanno cominciato a propagarsi nel centro commerciale che sorge in via Cavour. Il denso fumo sprigionatosi dal rogo ha poi invaso altre strutture. Paura anche per la clinica privata Sant’Anna e per il liceo artistico che ha sede nella zona. L’incendio ha inoltre innescato una altissima colonna di fumo che è stata visibile a chilometri di distanza e in gran parte della Capitale.

Incendio a Pomezia, fiamme nel centro commerciale

L’episodio si è verificato durante la mattinata del 17 marzo. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme avrebbero cominciato a svilupparsi all’interno di un grande negozio di abbigliamento di proprietà cinese.

In particolare, come riferisce il quotidiano La Repubblica, il rogo avrebbe iniziato a propagarsi dal negozio Kik. Non è però ancora del tutto chiara e certa l’origine delle fiamme che si sono allargate al bar Varone e al supermercato Conad che si trovano nell’area colpita dall’incendio.

Fonte foto: Vigili del fuoco Un’immagine dei vigili del fuoco al lavoro per domare le fiamme nel centro commerciale di Pomezia

Molte persone presenti nella zona sono state fatte evacuare. Fortunatamente non si ha notizia di feriti gravi.

La densa coltre di fumo venutasi a creare ha invaso diverse attività adiacenti. Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco una persona è stata soccorsa dal 118 per l’inalazione di fumo.

Minacciati dalle fiamme anche un liceo artistico e la clinica Sant’Anna

I pompieri hanno agito in modo rapito, riuscendo a domare l’incendio. Seguiranno le operazioni di smassamento, bonifica e messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.

Paura anche per il liceo artistico presente in zona e per la clinica privata Sant’Anna che ricade nel territorio di competenza di Asl Roma 6. Le fiamme hanno minacciato anche queste due strutture. Fortunatamente, sono state spente prima di provocare danni.

Il commento della Fns Cisl

“L’incendio di oggi è solo l’ultimo di tanti episodi avvenuti negli anni, dove le squadre dei vigili del fuoco sono dovute intervenire per domare le fiamme in siti autorizzati e/o abusivi”, ha commentato Riccardo Ciofi della Fns Cisl di Roma Capitale e Rieti.

“È necessario, purtroppo, ricordare nuovamente gli eventi di entità rilevante che hanno visto impegnati i colleghi nelle operazioni di spegnimento durate anche alcuni giorni”, ha concluso Ciofi.