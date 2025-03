Aereo dell’American Airlines prende fuoco a Denver, passeggeri sull’ala per salvarsi: ci sono feriti

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Attimi di paura all’aeroporto di Denver dove un aereo dell’American Airlines ha preso fuoco mentre era parcheggiato. Al suo interno erano già presenti diversi passeggeri che sono stati costretti all’evacuazione. Per scampare al fumo che si è generato, sono dovuti scappare dall’ala del velivolo. Le spettacolari immagini sono subito diventate virali sui social.

Aereo prende fuoco a Denver

Incidente aereo senza conseguenze nella notte italiana tra mercoledì 13 e giovedì 14 marzo. All’aeroporto di Denver un aereo dell’American Airlines ha preso fuoco spaventando non poco i 172 passeggeri e i 6 membri dell’equipaggio che erano a bordo.

Il velivolo era parcheggiato dopo che il suo percorso era stato deviato. Ci sono dei feriti lievi, nessuno di essi è in gravi condizioni. La Federal Administration Aviation ha annunciato che indagherà sull’accaduto.

A prendere fuoco è stato un Boeing 737 della American Airlines

Cos’è successo sul velivolo dell’American Airlines

Paura su un Boeing 737-800 che, diretto da Colorado Springs a Dallas, era stato deviato proprio a Denver a causa di una vibrazione del motore. E, proprio per questa imprecisata anomalia, durante le fasi di rullaggio verso il gate, lo stesso motore avrebbe preso fuoco, scatenando il panico tra i passeggeri.

Sarebbero dodici le persone lievemente ferite a bordo, come riportano diversi media locali e come confermato dal Dipartimento dei vigili del fuoco di Denver. Sono state trasferite all’ospedale più vicino ma le loro condizioni sarebbero buone. Il loro salvataggio, immortalato da foto e video, è diventato virale. Sui social si vedono infatti le immagini che mostrano il momento dell’evacuazione: i passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo dalla folta coltre di nube, scappando, in fila indiana, da una delle ali dell’aereo. Da qui poi sono scesi attraverso gli scivoli preposti per gli atterraggi di emergenza mentre le fiamme venivano domate.

Da accertare le cause dell’incendio e i motivi per i quali l’aereo sia stato deviato nella città del Colorado. La Faa ha subito comunicato che farà scattare le indagini su quanto successo al Denver International Airport.

La ricostruzione: passeggeri sull’ala per salvarsi

Secondo le prime ricostruzioni, sul volo American Airlines 1006, le prime avvisaglie che qualcosa non andasse sono scoppiate alle 17:15 ora locale. Dalla torre di controllo infatti hanno chiesto, come ricostruisce la Cnn, se qualcosa non andasse, vista la velocità diminuita per il velivolo.

Il pilota ha risposto di star patendo “solo una forte vibrazione del motore”, spiegando così il motivo per cui stavano viaggiando più lentamente del normale. Qualche minuto dopo però l’aereo viene fatto atterrare, dopo che qualcuno alla radio aveva urlato “Mayday, Mayday, Mayday! Mayday! … incendio al motore!“. Il pronto intervento degli addetti ha fatto sì che l’incendio venisse rapidamente spento e che tutti i passeggeri venissero messi al sicuro nonostante, come testimoniano le immagini circolate, il fumo stesse ricoprendo tutta la zona e ci fossero anche diverse fiamme a fare capolino dall’aereo.

Per fortuna è stato scongiurato un nuovo disastro aereo. Nelle scorse settimane e mesi sono stati tanti gli incidenti aerei, negli Stati Uniti, in Pennsylvania, e in giro per il mondo: dal Canada alla Corea del Sud, passando per il Kazakistan.