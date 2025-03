Incendio in discoteca in Macedonia del Nord, sul web il video del momento in cui il soffitto prende fuoco

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Un inferno. Decine di persone sono morte e molte altre ferite nel vasto incendio divampato nella notte in una discoteca di Kocani, in Macedonia del Nord. Secondo quanto ricostruito, il rogo sarebbe partito dalle scintille del materiale pirotecnico impiegato per gli effetti luminosi del concerto. Un video diffuso sui social mostra il momento in cui il soffitto prende fuoco a causa delle scintille.

Incendio in discoteca in Macedonia del Nord

È di 51 morti e più di 100 feriti il tragico bilancio finora accertato dell’incendio che nella notte tra sabato 15 e domenica 16 marzo ha devastato la discoteca Pulse di Kocani, nell’est della Macedonia del Nord.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa macedone Mia, il rogo è scoppiato verso le 3 del mattino durante un concerto del duo hip-hop Dnk, molto popolare nel paese.

Fonte foto: ANSA L’esterno della discoteca dopo l’incendio

All’interno del locale c’erano circa 1.500 persone, in gran parte giovani e giovanissimi.

Incendio a Kocani provocato dai fuochi d’artificio

L’origine dell’incendio non è ancora certa: le autorità macedoni hanno avviato un’indagine per ricostruire la dinamica di quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione però, come riportano i media locali, l’incendio sarebbe stato provocato dalle scintille sprigionate dal materiale pirotecnico usato per gli effetti luminosi del concerto.

L’incendio avrebbe interessato inizialmente il tetto della struttura e si sarebbe poi esteso al resto della discoteca, che è stata avvolta dalle fiamme e dal fumo.

Il video del momento in cui il soffitto prende fuoco

Una ipotesi suffragata da dei video postati sui social che mostrano il momento in cui il soffitto prende fuoco.

Un video girato da sotto il palco durante il concerto mostra dei fuochi d’artificio, delle fontanelle di luce accese mentre il duo canta.

E sopra di loro si vede il soffitto che prende lentamente fuoco a causa delle scintille.

Arrestati gli organizzatori

Gli organizzatori del concerto e uno dei proprietari del locale sono stati arrestati. Lo ha confermato il ministro dell’interno macedone Pance Toshkovski, che si è recato sul posto assieme al premier Hristijan Mickoski.

Sembra che la discoteca fosse una struttura improvvisata dove già in passato erano stati organizzati eventi con fuochi d’artificio.