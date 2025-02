Incendio nel negozio H&M di piazza Duomo a Milano, paura per impiegati e clienti evacuati in strada

Un principio di incendio ha causato allarme in centro a Milano: il seminterrato del negozio H&M di piazza Duomo, che contiene il magazzino, è stato invaso dal fumo che ha fatto scattare l’impianto antincendio. L’esercizio commerciale è stato immediatamente evacuato e si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco.

Principio di incendio all’H&M di piazza del Duomo a Milano

L’allarme è scattato poco dopo le 18:30 di lunedì 24 febbraio, come riportato dall’Areu (Agenzia regionale di emergenza urgenza).

Il posto è stato raggiunto da sei squadre dei pompieri di Milano, provenienti da diversi distaccamenti. Dopo oltre un’ora, i pompieri hanno reso noto che durante i controlli non è stata rilevata alcuna grave criticità, né sono state avvistate fiamme.

Fonte foto: © 2025 OpenMapTiles | © 2025 OpenStreetMap contributors | © 2025 TomTom | Tuttocittà

Il negozio H&M interessato dal principio di incendio si trova in via San Raffaele 1, in zona piazza Duomo a Milano

Forse la causa è un mozzicone di sigaretta

Le indagini sono ancora in corso, ma pare che il fumo possa essersi sprigionato dalla combustione di alcune cartacce presenti in un cavedio sotto una grata che dà sulla strada. Forse a innescare la combustione potrebbe essere stato un mozzicone di sigaretta, come scrive MilanoToday. Le indagini, tuttavia, sono ancora in corso e saranno i vigili del fuoco a stabilire le cause del principio di incendio.

Piazza del Duomo è stata raggiunta anche dalla polizia di Stato, dalla polizia locale di Milano e da due ambulanze del 118. Non si segnala, fortunatamente, la presenza di alcuna persona rimasta ferita o intossicata.

Nessuna evacuazione per l’intero palazzo

Considerata la portata dell’evento, le autorità non hanno ritenuto di evacuare l’intero palazzo.

La zona è stata comunque transennata per ragioni di sicurezza e per garantire che le operazioni d’emergenza si svolgessero nella massima serenità.

Si è trattato di un epilogo molto meno grave, rispetto all’incendio avvenuto a Milano alcuni giorni prima in un palazzo di cinque piani in zona Giambellino.

In quell’occasione 16 persone, tra cui disabili e bambini, vennero portate in ospedale.