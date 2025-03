Zelensky sfida Putin con il missile Long Neptune: cos'è la nuova arma ucraina in grado di colpire Mosca

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mentre vanno avanti con non poche difficoltà le trattative tra Stati Uniti, Ucraina e Russia per un cessate il fuoco temporaneo, Kiev annuncia di aver testato con successo una nuova arma, il missile a lungo raggio Long Neptune, di fabbricazione ucraina, capace anche di colpire Mosca. Un messaggio a Putin ma anche a Trump: le armi americane sono fondamentali per la difesa dell’Ucraina, sì, ma solo fino a un certo punto.

Ucraina testa il missile a lungo raggio Long Neptune

Come riportano i media ucraini, il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky ha annunciato che è stato testato con successo in combattimento il nuovo missile Long Neptune di produzione nazionale.

Si tratta di un’arma completamente progettata e prodotta dall’Ucraina, un missile a lungo raggio con una gittata di oltre mille chilometri.

Fonte foto: ANSA Il nuovo missile ucraino

Potendo coprire una distanza così lunga, il nuovo missile è in grado di colpire direttamente Mosca.

“Il Long Neptune è stato testato e utilizzato con successo in combattimento”, ha dichiarato Zelensky. “Grazie ai nostri sviluppatori, produttori e militari ucraini. Continuiamo a lavorare per garantire la sicurezza ucraina”, ha aggiunto.

Il test in combattimento del nuovo missile

Secondo il canale Telegram ucraino Exilenova, il Long Neptune sarebbe stato impiegato dall’Ucraina nell’attacco di venerdì scorso alla raffineria di petrolio di Tuapse, porto russo nella regione di Krasnodar.

Inizialmente si era parlato di un attacco con droni, sembra invece che Kiev possa aver colpito usando il nuovo missile.

Cos’è il missile Long Neptune

Il Long Neptune è un missile a lungo raggio, una versione potenziata e migliorata del vecchio R-360 Neptune di fabbricazione ucraina.

Progettato in origine per colpire bersagli navali fino a circa 300 chilometri di distanza, il Neptune è stato molto impiegato dall’Ucraina fin dall’inizio dell’invasione russa.

Erano stati due Neptune ad affondare nell’aprile 2022 l’incrociatore russo Moskva, ammiraglia della flotta russa del Mar Nero.

Secondo quanto emerso, il Long Neptune può essere sparato dagli stessi tubi di lancio del vecchio missile, garantendo interoperabilità e un discreto risparmio.

E grazie a un nuovo sistema di guida e posizionamento satellitare è un missile da crociera in grado di colpire anche bersagli terrestri.