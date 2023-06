I mercenari Wagner si rivoltano contro Putin e marciano su Mosca: "Ci hanno pugnalato alle spalle", la replica

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

La guerra in Ucraina potrebbe essere arrivata ad una svolta imprevista: il gruppo di mercenari Wagner, fondamentale sinora per l’offensiva russa nel Paese vicino, si è ribellato contro Putin e ha annunciato di voler marciare su Mosca. Duro scambio di accuse tra Yevgeny Prigozhin e il leader del Cremlino.

L’annuncio del gruppo Wagner: “Presa Rostov”

In una rapida escalation di eventi, la milizia privata Wagner potrebbe aver cambiato i rapporti di forza nello scontro tra Russia e Ucraina. Il capo del gruppo, ormai ex fedelissimo di Putin, ha infatti annunciato di controllare la città russa di Rostov e i suoi siti militare. La notizia è stata confermata da alcuni video diffusi da emittenti internazionali, nei quali si vedono soldati russi fare resistenza passiva di fronte all’avanzata dei Wagner.

In un altro filmato, è lo stesso Yevgeny Prigozhin a confermare la decisione dei mercenari di rivoltarsi contro il Cremlino: “Non è un colpo di Stato – ha detto – ma una marcia della giustizia e andremo fino in fondo”. Wagner sarebbe infatti intenzionato a muoversi ora verso Mosca, dove sono entrate già in vigore misure antiterrorismo, se il ministro della difesa Shoigu non deciderà di incontrarlo.

Fonte foto: ANSA L’annuncio della presa di Rostov da parte dei Wagner è arrivato all’alba di sabato 24 giugno 2023

L’ambasciata di Mosca e il ministro degli Esteri Tajani hanno già rivolto appelli agli italiani residenti nelle due grandi città, invitandoli alla prudenza ma sottolineando che al momento non ci sarebbero elementi di criticità per i connazionali.

Dura replica di Putin: “I responsabili saranno puniti”

Quanto accaduto non ha ovviamente lasciato indifferente il leader del Cremlino, che in un video alla nazione ha apertamente parlato di tradimento: “Ci hanno pugnalato alle spalle, ma difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento, e i responsabili saranno puniti“.

Nel suo discorso, il presidente russo ha anche detto che “non si ripeteranno gli eventi del 1917“, quando nel pieno della Prima Guerra Mondiale la Russia è sostanzialmente implosa a causa della Rivoluzione guidata dal bolscevichi e che ha portato alla fine dell’impero e alla formazione della Repubblica Socialista Federativa Sovietica Russa prima e dell’Unione Sovietica poi.

Prigozhin ha già replicato a questo messaggio, sostenendo che Putin si sbaglia: “Io non sono un traditore, basta con la corruzione e la menzogna“, La procura russa ha aperto un procedimento per ribellione armata e la situazione è attenzionata da tutto il mondo, perché potrebbe essere uno snodo cruciale per la Guerra in Ucraina.

Chi sono i mercenari Wagner coinvolti nella guerra

Il nome dei Wagner è stato spesso protagonista in questi quasi 500 giorni di Guerra, ma in generale sono considerati una forza aggiunta all’esercito russo attiva ormai già da anni in vari territori del mondo. La milizia privata creata nel 2014 conterebbe oggi oltre 50.000 uomini, soprattutto ex militari russi, serbi e di altri Paesi.

A guidarli c’è il “Cuoco di Putin”, l’uomo dalle due esistenze Yevgeny Prigozhin: dopo aver iniziato come imprenditore ed essere finito in carcere per sfruttamento della prostituzione, ha poi incontrato Putin in un suo locale ispirato ai battelli della Senna. È l’inizio di un sodalizio che ha portato alla creazione del gruppo di mercenari e al finanziamento dei separatisti filorussi nel Donbass.

Considerata una delle milizie più preparate e letali al mondo, hanno portato avanti operazioni non solo in Crimea, ma anche nel continente africano: ci sarebbero loro dietro all’esodo di migranti della Libia ed è tramite loro che la Russia negli scorsi anni avrebbe provato a garantirsi il controllo del flusso migratorio. Circa 5mila mercenari hanno poi combattuto anche in Siria al fianco del presidente Bashar al Assad.