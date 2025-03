Putin appoggia Trump e fa tremare la Groenlandia per l'annessione agli Usa: "Il piano è serio"

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Vladimir Putin rompe il silenzio sull’ambizioso progetto di Donald Trump per l’annessione della Groenlandia, definendolo un piano “serio” e “storicamente fondato”. La posizione della Russia non è di opposizione: secondo Putin, la questione “non riguarda Mosca”, che però monitora l’evoluzione della regione artica, sempre più contesa tra le potenze globali.

Putin apre a Trump e accusa la Nato

Come riportato da Adnkronos, durante il Forum internazionale sull’Artico a Murmansk, Putin ha confermato l’interesse strategico della Russia per la Groenlandia, ma ha anche precisato che le “ambizioni statunitensi sulla Groenlandia” non rientrano nella sfera d’influenza di Mosca.

“Il piano degli Usa è molto serio, ha radici storiche”, ha dichiarato. Ma nel suo intervento non è mancato un nuovo attacco diretto alla Nato, accusata di “gettare le basi per un conflitto artico”.

Una veduta di Nuuk, la capitale della Groenlandia

Secondo il Cremlino, infatti, l’Alleanza Atlantica – rafforzata da Svezia e Finlandia – sta militarizzando l’area e aumentando la tensione tra i vari protagonisti della vicenda.

Trump rilancia: “La Groenlandia per noi è vitale”

Nel frattempo, Donald Trump ha ribadito in un’intervista radiofonica l’intenzione di ottenere il controllo della Groenlandia, definendola “un’isola fondamentale per la difesa americana”.

Il presidente degli Stati Uniti ha anche sottolineato l’importanza della sua posizione strategica e delle sue risorse minerarie, vitali per l’economia dei prossimi decenni.

Non solo. Il vicepresidente americano J.D. Vance ha annunciato una visita lampo con la moglie sull’isola, irritando sia il governo danese sia quello locale groenlandese, da poco uscito da elezioni che hanno premiato il fronte politico indipendentista.

Groenlandia tra pressioni Usa e indipendenza

La Groenlandia, territorio autonomo danese abitato da appena 57 mila persone, è sempre più al centro di un confronto globale.

Mentre Trump spinge per l’annessione e Putin osserva da lontano, il popolo groenlandese sembra puntare in un’altra direzione: quella della piena indipendenza.

La premier danese Mette Frederiksen ha parlato di “pressioni inaccettabili”, mentre i leader locali hanno definito “surreali” le visite delle delegazioni americane.

Resta da capire quali saranno le prossime mosse dell’amministrazione Trump, che intanto ha incassato un sostanziale assenso da parte della Russia attraverso le parole di Putin.