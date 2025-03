Il piano per la pace di Putin, via Zelensky e una "amministrazione transitoria" in Ucraina

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

La Russia vuole la pace. Alle sue condizioni. Il leader russo Vladimir Putin rivendica una posizione di forza al tavolo delle trattative sulla guerra in Ucraina, prospettando una “amministrazione transitoria” a Kiev senza Zelensky. Donald Trump “vuole davvero la pace”, dice il capo del Cremlino, mentre non ci si può fidare dell’Europa.

Guerra in Ucraina, per Russia pace alle nostre condizioni

Parlando da Murmansk, nell’estremo nord della Russia, il leader russo Vladimir Putin lancia un messaggio agli Stati Uniti e ai paesi che sostengono l’Ucraina.

“La Russia è a favore di una soluzione pacifica del conflitto, a patto che le cause della crisi vengano eliminate”, ha detto il presidente russo, secondo quanto riporta la Tass.

Putin ha affermato che nella guerra d’invasione dell’Ucraina Mosca “ha l’iniziativa strategica lungo l’intera linea del fronte. Si può pensare che le forze armate russe eliminino i reparti ucraini”.

Il capo del Cremlino ha rivendicato una posizione di forza nelle trattative, spiegando che le conquiste russe non sono in discussione.

“Il Luhansk – ha detto – è stato liberato al 99%. Le regioni di Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia sono state liberate per oltre il 70% e i soldati avanzano giorno dopo giorno”.

Putin: “Trump vuole davvero la pace”

Putin ha confermato il nuovo asse con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che “vuole davvero la pace”.

Discorso diverso per i Paesi europei: “Siamo pronti a collaborare con l’Europa, che però cerca di approfittarsi di noi e di prenderci per i fondelli. Non abbiamo nessuna intenzione di commettere l’errore di fidarci dei cosiddetti partner occidentali”.

La proposta di Putin per l’Ucraina

Mentre proseguono gli attacchi e i bombardamenti, il presidente russo si è spinto anche a delineare il futuro assetto dell’Ucraina, che non prevede Volodymyr Zelensky.

Il presidente ucraino, ha ripetuto il leader del Cremlino, “non è un presidente legittimo perché non ci sono state elezioni”.

Secondo Putin a Kiev dovrebbe nascere un governo provvisorio “sotto l’egida dell’Onu e di un gruppo di paesi” per consentire lo svolgimento di elezioni.