Cosa sono i nuovi missili Atacms usati dall'Ucraina contro la Russia e perché si parla di svolta nella guerra

L’Ucraina ha utilizzato per la prima volta i missili Atacms, colpendo duro le forze aeree della Russia e distruggendo 9 elicotteri nelle aree occupate di Lugansk e Beryansk. A 600 giorni dall’inizio della guerra, mentre i riflettori del mondo sono puntati sul Medio Oriente e sullo scontro tra Israele e Hamas, ora lo scenario sul fronte ucraino potrebbe cambiare.

Cosa sono i missili Atacms

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky chiedeva da tempo gli Atacms, missili che hanno una gittata fino a 300 chilometri e sono ritenuti “essenziali” da Kiev.

Era però arrivato il veto di Joe Biden: il presidente americano temeva che i missili potessero usati in territorio russo, provocando un’escalation. Per questo non aveva fornito l’autorizzazione finora.

Fonte foto: ANSA Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky a una conferenza stampa dopo l’incontro con il primo ministro belga Alexander De Croo a Bruxelles

I missili terra-terra Atacms vengono sparati dai lanciatori Himars e allungano la battaglia nelle retrovie: in questo modo costringono l’Armata russa ad allontanarsi dalla linea del fronte e alleggeriscono di conseguenza la pressione sulla resistenza.

L’autorizzazione arrivata durante l’incontro Biden-Zelensky a Washington

L’autorizzazione di Biden sarebbe arrivata durante l’incontro con Zelensky a Washington del 21 settembre, quando il presidente americano avrebbe acconsentito a inviare missili a lunga gittata.

All’epoca si era parlato di 100, massimo 200 missili (poiché i depositi americani sarebbero sguarniti), e soprattutto di armi con una gittata limitata: quelli inviati a Kiev raggiungerebbero infatti i 140 chilometri.

La conferma dell’arrivo degli Atacms

Un primo piccolo carico di missili Atacms è stato consegnato a Kiev nelle ultime settimane in gran segreto.

Lo stesso Zelensky ha confermato la notizia con un video pubblicato su X (Twitter): “I nostri accordi con il presidente Biden sono stati mantenuti”, ha scritto nel post. “Gli Atacms si sono presentati”.

Secondo l’esercito ucraino gli attacchi di oggi avrebbero causato decine di vittime e la distruzione di nove elicotteri russi, un sistema di difesa aerea, un deposito di munizioni.

Il portavoce dell’aeronautica ucraina Yuriy Ihnat ha aggiunto che questi colpi dietro le linee saranno fondamentali per indebolire le forze russe.