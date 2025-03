Paura sul volo Ita Roma - Tel Aviv per allarme missili, ira dei sindacati: "Sospendere rotte con Israele"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Un allarme missili provenienti dallo Yemen ha provocato il ritardo di un aereo da Roma a Tel Aviv: il volo Ita AZ806 è atterrato in sicurezza dopo aver deviato sul mare, per poi raggiungere lo scalo Ben Gurion. Nessun problema per passeggeri ed equipaggio, ma si è levata la rabbia dei sindacati che chiedono un incontro urgente alla compagnia e la sospensione temporanea dei voli verso Israele.

Allarme missili, ritardo sul volo Roma – Tel Aviv

Il volo Ita AZ806 da Roma a Tel Aviv era decollato alle 9 di giovedì 27 marzo dallo scalo di Fiumicino, per poi ricevere l’allerta missili in prossimità della zona di atterraggio.

L’Airbus A321, a poche miglia dallo scalo Ben Gurion, ha raccolto l’allerta per il lancio di due missili dallo Yemen. Ita ha riferito che il velivolo ha effettuato una deviazione sul mare prima di atterrare in tutta sicurezza alle 13:50, senza conseguenze per chi era a bordo.

Fonte foto: ANSA

L’intercettazione dei due missili ha causato la sospensione dei voli nell’aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv

La nota ufficiale di Ita

“La compagnia continua a monitorare attentamente le evoluzioni geopolitiche nell’area mediorientale, valutando i possibili impatti delle stesse sulle proprie operazioni” recita la nota ufficiale della compagnia aerea.

Ita ha prontamente comunicato inoltre la buona riuscita dell’atterraggio senza ulteriori complicazioni, così come le autorità israeliane hanno confermato che tutte le operazioni a terra sono state espletate in modo regolare, senza che l’allerta influisse.

Le richieste dei sindacati

L’episodio ha fatto mobilitare i sindacati Filt Cgil, Uiltrasporti e Anpac, che hanno chiesto a Ita Airways un incontro urgente per discutere la sicurezza dei voli sulla rotta Roma-Tel Aviv.

A causa della situazione del conflitto tra Israele e Hamas, è stata sollecitata l’adozione di misure per proteggere gli equipaggi e i passeggeri, inclusa la sospensione temporanea dei voli su quella tratta.

I missili intercettati da Israele

L’allarme che ha fatto ritardare il volo da Roma a Tel Aviv è stato lanciato dopo che due razzi balistici, partiti dalle postazioni degli Houthi in Yemen, sono stati abbattuti dai sistemi di difesa israeliani prima di poter colpire il suolo nazionale.

Presso l’affollato scalo di Ben Gurion le detonazioni hanno provocato il panico tra i viaggiatori in partenza per le festività pasquali, spingendoli a rifugiarsi.

Sebbene non si registrino danni o feriti, le sirene di emergenza hanno riecheggiato a Tel Aviv, Gerusalemme e in diverse località, inclusa la Cisgiordania.