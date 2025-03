Vladislav Maistrouk attacca Massimo Giletti dopo lo scontro in TV: "Ho fatto una c******, è una m****"

Nell’ultima puntata de Lo stato delle cose, il conduttore Massimo Giletti ha avuto un faccia a faccia con il giornalista Vladislav Maistrouk, collegato da Kiev. Il dibattito in studio è stato più che acceso e ha incluso anche altri ospiti, per poi sfociare dopo la trasmissione, con un post dai toni accesi su X da parte della star del giornalismo ucraino.

Vladislav Maistrouk insulta il programma di Massimo Giletti In seguito alla puntata, Vladislav Maistrouk dal suo profilo X @MaistroukV ha commentato infuriato:

“Ho fatto una ca**ata ad accettare l’invito a quel ristorante la parolaccia che è il programma di Giletti, che prende per i fondelli da anni i telespettatori. Peccato solo che gli italiani paghino le tessa per quella me**a”.

Massimo Giletti conduce Lo stato delle cose

La maggior parte dei commenti hanno sostenuto l’intervento del giornalista ucraino, ritenendo le cose dette “corrette e condivisibili”.

Cosa è accaduto durante ‘Lo stato delle cose’

Lo scontro in TV è avvenuto durante la puntata del 24/03/2025 de Lo stato delle cose. Dopo aver introdotto Vladislav Maistrouk, quale giornalista molto attento a tutto quello che succede nel mondo occidentale, Giletti ha chiesto lui qual è la situazione dell’Ucraina, oggi in mano a Trump, con trattati prima a Gedda, poi a Riad: “Vi fidate di Trump, o pagherete voi il conto?”.

L’ospite ha risposto: “Ma il fatto che l’Europa non c’è, Massimo, lo dici tu! Perché l’Europa c’è. Il 27 di questa settimana ci sarà a Parigi un incontro importante per i cosiddetti volenterosi che vorranno e potranno garantire la sicurezza all’Ucraina in futuro. Ora come ora sai, voi avete fatto vedere degli spezzoni dell’intervista di Witkoff a Kherson. Probabilmente lì sono state dette delle cose che sono state interpretate qui in Ucraina, sia dai partiti di governo, sia da quelli di opposizione, come una cosa scandalosa. Molti si sono veramente scandalizzati in quanto Witkoff in quella intervista e poi dopo ripetuta anche alla Fox, ha dimostrato di avere delle conoscenze dell’Ucraina veramente non basse, proprio incompetente: sulla storia dell’Ucraina, sulla storia del conflitto tra Ucraina e Russia. Questa non è una opinione”.

Giletti ha domandato poi: “Cioè non vi fidate dell’inviato speciale americano? Non vi fidate?“. La risposta: “Guardate, Massimo ti cito le parole del Capo della Commissione Esteri del Parlamento ucraino Merezhko. Secondo lui, Witkoff dovrebbe andar via come rappresentate di Trump in questi incontro con la Russia, perché ha dimostrato di essere o molto incompetente di parte e dalla parte Russa”.

Giletti a Maistrouk: “Quale futuro per l’Ucraina?”

Dopo aver più volte domandato senza aver ricevuto risposta, Giletti chiede: “Maistrouk, però la domanda è… Io capisco benissimo che chi subisce da tre anni un’invasione e ha visto i suoi fratelli morire per una follia totale stia così, però la domanda che ti faccio è: ‘Dove volete andare? Dove vogliamo andare, fino alla morte di tutti? O è meglio che una pace anche ingiusta, ma smetterla di morire in questo momento?'”.

Maistrouk non ci sta e risponde per le rime: “Dove volete arrivate? Dove volete arrivare voi, Massimo? Dove vuoi arrivare tu, che prima, parlando dell’Ucraina, sembra di stare al ristorante ‘La parolaccia’. Dove vuoi arrivare tu? Che al terzo anno della guerra chiami Santoro, che ha portato nella sua lista di partito Europeo una sua spia russa, che ha minacciato di morte la giornalista della Rai Battistini e minaccia di morte anche comici come Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu. Un altro come Orsini, che non è mai stato in Ucraina”.

Giletti replica: “Da noi c’è ancora la libertà di ascoltare tutti, come sto ascoltando te. Ti do la possibilità di attaccarli questi personaggi, però io voglio parlare di pace. Sono stanco di guerre. Posso dire che siamo stanchi di guerre di morti? Vogliamo continuare la guerra fino alla fine? A che costo?”.

Il consiglio di Gasparri: “Necessità di dialogare con il nemico”