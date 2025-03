Scontro tra Calenda e Marco Travaglio sulla guerra in Ucraina, violento dibattito in tv e nervi tesi

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marco Travaglio e Carlo Calenda nella stessa trasmissione tv: erano previste scintille e così è stato. Il direttore de Il Fatto Quotidiano e il leader di Azione si sono confrontati nel talk show “Accordi e Disaccordi“. I toni hanno iniziato a farsi duri quando si è parlato dello scenario della guerra tra Ucraina e Russia. Come risaputo, i due hanno visioni completamente differenti sull’argomento. La conversazione si è rapidamente trasformata in una lite verbale senza esclusione di colpi in cui sono volate parole al limite dell’insulto.

Carlo Calenda e Marco Travaglio, scontro in tv ad “Accordi e Disaccordi”

La discussione ha preso una brutta piega quando Calenda ha dichiarato che chi aveva creduto e sostenuto che Vladimir Putin avrebbe conquistato Kiev rapidamente con i carri armati è “l’amico vostro Alessandro Orsini”. “Non ho mai sentito dire tante ca**ate come da lui”, ha chiosato il politico.

Travaglio, che tra gli editorialisti de Il Fatto Quotidiano ospita il professore universitario, ha subito replicato, affermando che Orsini “le ha azzeccate tutte dalla prima all’ultima”. “Non aveva mai detto che sarebbero arrivati a Kiev”, ha aggiunto il giornalista.

Fonte foto: ANSA Carlo Calenda

“Aveva parlato della polverizzazione dell’Ucraina essendo lui un propagandista russo”, ha tuonato Calenda. A questo punto lo scontro si è fatto ancor più ruvido, con Travaglio che ha descritto il politico come un “trombettiere della Nato“.

Poi ha rincarato la dose: “Sei un calunniatore. Perché nel 2019 in Parlamento diceva che bisogna lasciare le sanzioni alla Russia a differenza vostra. Tu racconti da tre anni che l’Ucraina vincerà la guerra”.

Botta e risposta sempre più teso

Il botta e risposta è proseguito facendosi sempre più teso, con Calenda che ha raccontato di essersi recato in Ucraina più volte per accertarsi di persona della situazione. Travaglio ha continuato ad attaccarlo, accusandolo di aver illuso “gli ucraini di battere, senza i soldati, la Russia”.

Il leader di Azione ha poi dato del “calunniatore” al giornalista, parlando di sue vicende giudiziarie per diffamazione.

Travaglio ha controbattuto dando del “mentitore” al politico e dicendo che “è andato in Ucraina duemila volte ma non ha capito un ca**o di quello che è successo”.

“Macchietta”, “cafone” e “vergogna”: caos tra Calenda e Travaglio

Calenda ha poi apostrofato Travaglio come un “cultore dei totalitarismi“. “Pulisciti la bocca, stai dicendo un’altra panzana. Sei stato tu a favore dei totalitarismi fino al 2022”, la replica del direttore de Il Fatto Quotidiano.

Nel corso dell’alterco sono poi volate altre paroline tutt’altro che carine, da “poverino” a “macchietta”, fino a “cafone” e “vergogna”.