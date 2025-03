Fabrizio Corona contestato e fischiato a teatro dopo la fake news sul Papa morto: "Sei una sola"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Fischi e contestazioni per Fabrizio Corona a teatro. È accaduto lunedì sera al Palapartenope di Napoli, dove l’ex paparazzo ha partecipato come ospite al Peppy Night, la trasmissione di Peppe Iodice su Canale 21. Il pubblico non gli ha perdonato la fake news sulla morte di Papa Francesco, visto che quando ha preso la parola è stato bersaglio di una selva di fischi.

Fabrizio Corona fischiato a teatro a Napoli

Lunedì 24 marzo per Fabrizio Corona è stata occasione della prima uscita pubblica dopo lo scivolone di domenica, con la fake news della morte del Papa.

L’occasione è stata l’ultima puntata del Peppy Night, il programma tv del comico Peppe Iodice che va in onda in diretta dal Palapartenope di Napoli.

Non è la prima volta che Corona partecipa allo show, tanto che il suo arrivo è stato accolto da applausi, ma anche da qualche fischio.

La contestazione dopo le parole sul Papa

Come riporta Repubblica, durante il suo intervento l’ex paparazzo ha ritirato fuori la storia di Papa Francesco, che aveva sostanzialmente dato per morto.

E dal pubblico del teatro è partita la contestazione e una sonora raffica di fischi.

Corona ha provato a spiegare la sua debacle: “A 51 anni ho scelto di fare informazione seria e se ho detto questa cosa è perché qualcuno me l’ha detta e intendo persone che lavorano al Gemelli”.

Le proteste della platea però non si sono fermate, tutt’altro. “Sei una sola“, ha urlato uno spettatore e giù ancora fischi.

“Sono una sola? Io sono venuto qui stasera e ci ho messo la faccia. Se mi ascolti magari capisci, perché non credo che tutti qui la pensino come te”, ha risposto Corona dal palco.

Quindi Corona ha chiesto un applauso, fallendo: pochi hanno risposto, sommersi dai fischi. “Solo questi? Avete paura della verità”, ha detto ancora Corona.

Cosa ha detto Fabrizio Corona sul Papa

Fabrizio Corona nei giorni scorsi aveva dichiarato che “Il Papa è morto da due mesi”, dicendosi anche pronto a ritirarsi nel caso in cui fosse uscito un video in cui il Pontefice parlava dal vivo.

Domenica, dopo le dimissioni di Bergoglio dal Gemelli, aveva ripreso la storia mettendo in dubbio che l’uomo mostrato nelle immagini fosse davvero il Santo Padre.