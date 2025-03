Papa Francesco lascia il Gemelli dopo le dimissioni, il saluto e il viaggio verso il Vaticano

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

A distanza di 37 giorni dal ricovero, Papa Francesco ha lasciato il Policlinico Gemelli di Roma ringraziando medici e personale del nosocomio. Le dimissioni sono arrivate dolo la lunga degenza per curare una polmonite bilaterale e un’infezione respiratoria polimicrobica. Il Papa è rientrato in Vaticano dopo una sosta non programmata a Santa Maria Maggiore.

Le dimissioni di Papa Francesco

​Papa Francesco è stato dimesso oggi – domenica 23 marzo 2025 – dal Policlinico Gemelli di Roma dopo 37 giorni di ricovero a causa di una polmonite bilaterale e un’infezione respiratoria polimicrobica.

Il Pontefice, 88 anni, ha lasciato l’ospedale per fare ritorno alla residenza di Santa Marta in Vaticano, dove osserverà un periodo di convalescenza di almeno due mesi. ​

Fonte foto: ANSA Papa Francesco in auto, mentre fa ritorno in Vaticano dopo le dimissioni dal Gemelli

Durante la degenza, Papa Francesco ha attraversato momenti critici, con due episodi in cui è stato in pericolo di vita. Grazie alle terapie farmacologiche, alla somministrazione di ossigeno ad alti flussi e alla ventilazione meccanica non invasiva, le sue condizioni sono progressivamente migliorate, permettendone le dimissioni.

La macchina lascia il Gemelli

Prima di lasciare l’ospedale, il Papa si è affacciato da un balconcino del Gemelli per salutare i fedeli, ringraziandoli per le preghiere e l’affetto dimostrato durante il suo ricovero. Seduto sulla sua sedia a rotelle, ha pronunciato le parole: “Ringrazio tutti, saluto questa signora con i fiori gialli”.

Dopo il saluto, Papa Francesco è salito a bordo della sua Fiat 500 bianca per dirigersi verso il Vaticano. Durante il tragitto, ha fatto una sosta inaspettata presso la Basilica di Santa Maria Maggiore, dove ha consegnato dei fiori al cardinale Makrickas, chiedendogli di porli davanti all’icona della Vergine Salus Populi Romani, alla quale è particolarmente devoto.

I molti fedeli presenti, sorpresi dall’inaspettata visita del Papa, hanno ripreso la scena con i propri smartphone e inviato i propri auguri al Papa, che si è fermato giusto pochi minuti per una preghiera.

Il rientro in Vaticano

Il corteo papale è entrato in Vaticano attraverso la Porta del Perugino, la più vicina alla residenza di Santa Marta. La notizia delle dimissioni e del rientro in Vaticano di Papa Francesco ha suscitato molte reazioni, tra le quali quella del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

Il primo cittadino, presente al Gemelli, ha dichiarato: “È una grande gioia, vedete quante persone ci sono: i romani vogliono bene a Papa Francesco e sono tutti felici di vederlo dimesso dall’ospedale dopo una prova così impegnativa. Una grande emozione vederlo”. ​

Durante la convalescenza, il Papa limiterà le attività pubbliche e gli incontri, seguendo le indicazioni dei medici per garantire una completa ripresa. Le sue condizioni saranno monitorate costantemente per assicurare un recupero ottimale.