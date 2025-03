Trovati in un prefabbricato occupato nel cuore del quartiere: cinque persone denunciate a Perugia

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di cinque cittadini stranieri denunciati il bilancio di un’operazione della Polizia di Stato a Perugia. Gli uomini sono stati accusati di invasione di terreni ed edifici nel quartiere di Fontivegge, dopo essere stati sorpresi all’interno di un prefabbricato. L’intervento è avvenuto a seguito di una segnalazione di un cittadino preoccupato per possibili attività illecite.

Intervento della Polizia di Stato

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta nell’ambito di un’intensificazione dei servizi di controllo della provincia di Perugia, mirata a prevenire reati predatori, immigrazione clandestina e episodi di degrado urbano. Gli agenti sono intervenuti in prossimità di piazza del Bacio, nel quartiere di Fontivegge, dove hanno trovato i cinque cittadini stranieri all’interno di una casetta prefabbricata.

La segnalazione di un cittadino

È stato un residente a notare gli uomini entrare nella struttura e, temendo potessero compiere atti illeciti, ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Gli agenti della Squadra Volante, giunti sul posto, hanno sorpreso i cinque uomini intenti a dormire all’interno del prefabbricato.

Accertamenti e denuncia

Interrogati sulla loro presenza nel luogo, i cinque non sono riusciti a fornire una giustificazione plausibile. Di conseguenza, sono stati accompagnati in Questura per gli accertamenti di rito. Al termine delle verifiche, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per invasione arbitraria di terreni o edifici altrui.

Fonte foto: IPA