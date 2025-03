Arrestato per spaccio e denunciato per invasione di edifici a Bologna, così distribuiva droga da una cantina

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un cittadino marocchino è stato arrestato per spaccio di droga a Bologna, dopo essere stato sorpreso nelle cantine di un condominio. L’operazione è avvenuta ieri, quando la Polizia di Stato ha agito in seguito a una segnalazione di movimenti sospetti. Altri due cittadini stranieri sono stati denunciati per ricettazione.

Dettagli dell’operazione

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è avvenuto intorno alle ore 20, quando un residente ha contattato le autorità per segnalare un insolito andirivieni nel vano cantine di un condominio in via degli Ortolani. Gli agenti hanno individuato un cittadino marocchino del 2002, trovato in possesso di 12 grammi di cocaina suddivisi in 13 dosi, 3 grammi di hashish, circa 1100 euro in contanti e un cutter. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti specifici, è stato arrestato per spaccio e denunciato per invasione di edifici e possesso di armi.

Altri interventi della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, nella stessa giornata, un altro cittadino marocchino del 2005 è stato denunciato per ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Fermato a bordo di uno scooter rubato, il giovane ha tentato di sfuggire alla Polizia in via Barbieri, eseguendo manovre pericolose. Dopo un breve inseguimento, è stato fermato e denunciato.

Denuncia per ricettazione

Nella notte, la Volante del Commissariato Bolognina Pontevecchio ha denunciato un tunisino del 2003 per ricettazione. Fermato in via Algardi, è stato trovato in possesso di un computer portatile e di uno smartphone rubati. Anche lui ha tentato di fuggire ma è stato fermato e denunciato. Il giovane è stato lasciato a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per valutare una possibile espulsione, essendo irregolare sul territorio nazionale. Maggiori dettagli su Bologna.

Fonte foto: IPA