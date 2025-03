Compie due furti nella stessa notte a Cagliari, 46enne arrestato in flagranza: cosa ha rubato

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 46 anni è stato arrestato a Cagliari per furto aggravato dopo essere stato sorpreso in flagrante. L’episodio è avvenuto nella notte nei pressi di Piazza Repubblica, dove l’uomo è stato colto mentre rovistava all’interno di un’autovettura in sosta.

Dettagli dell’arresto

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’uomo, senza fissa dimora e già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici, è stato riconosciuto dagli agenti. Poche ore prima, era stato denunciato per un altro furto su un’autovettura in sosta nei pressi di via Giolitti. Durante la perquisizione, sono stati trovati in suo possesso vari oggetti, tra cui il display di un’autoradio, diversi caricabatteria, un powerbank wireless e altri effetti personali, tutti nascosti nelle tasche dei suoi indumenti.

Convalida dell’arresto

Il 46enne, già soggetto a un provvedimento di foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Cagliari, è stato trattenuto in arresto. I fatti accertati dagli agenti sono stati presentati al G.I.P., che ha convalidato l’arresto e disposto il suo trattenimento presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Quanto comunicato avviene nel rispetto dei diritti della persona indagata e della presunzione di innocenza, in attesa di ulteriori sviluppi e del giudizio finale.

Fonte foto: IPA