Delitto di Garlasco, genitori di Chiara Poggi all'attacco di Alberto Stasi: "È colpevole e passa per vittima"

Rita e Giuseppe, i genitori di Chiara Poggi, tornano a parlare di Alberto Stasi. “Vorremmo ricordare al mondo che lui è un detenuto condannato in via definitiva, una sentenza che tra l’altro ha provato a ribaltare più volte con revisioni e ricorsi senza riuscirci”, hanno detto. La riapertura del caso sul delitto di Garlasco, con i pm che hanno chiesto l’incidente probatorio sul Dna di Andrea Sempio e su reperti mai analizzati, non cambia la certezza che i coniugi hanno sempre avuto: “Si finisce per far passare come vittima il solo colpevole certo che abbiamo”.

Delitto di Garlasco, le novità

Rita e Giuseppe Poggi hanno concesso un’intervista al Corriere della Sera a pochi giorni dal compleanno di Chiara, che il 31 marzo avrebbe compiuto 44 anni.

La vicenda del delitto di Garlasco è ritornata sotto i riflettori dopo che la procura di Pavia ha aperto una nuova inchiesta sulla morte di Chiara, uccisa il 13 agosto 2007.

Alberto Stasi è stato condannato per l’omicidio di Chiara Poggi

L’ipotesi che Andrea Sempio, amico di Marco, il fratello della vittima, possa essere stato l’assassino, non ha mai convinto Rita e Giuseppe, che in tutti questi anni sono sempre rimasti a vivere nella villetta in cui avvenne l’omicidio della figlia.

Cosa hanno detto i genitori di Chiara su Alberto Stasi

I coniugi Poggi, infatti, non hanno mai dubitato della colpevolezza di Alberto Stati, all’epoca fidanzato di Chiara, che sta scontando 16 anni di carcere. “La verità sull’omicidio di Chiara è già scritta. Se vogliono fare accertamenti li facciano ma la verità resta quella della sentenza definitiva contro Stasi“, hanno raccontato.

“Siamo molto amareggiati e non ci sembra né giusto né opportuno che questo signore se ne esca con le dichiarazioni che abbiamo sentito in questi giorni, che rilasci interviste per dirsi innocente o che parli facendo insinuazioni sul dna di Sempio”, hanno detto al Corriere della Sera.

Su questo aspetto poi hanno aggiunto: “Vorremmo ricordare al mondo che lui è un detenuto condannato in via definitiva, una sentenza che tra l’altro ha provato a ribaltare più volte con revisioni e ricorsi senza riuscirci. E allora ci chiediamo: è un privilegiato? Davvero il giudice di sorveglianza gli dà il permesso di parlare a ruota libera?”, si sono chiesti.

I genitori di Chiara credono ad Andrea Sempio

Rita e Giuseppe Poggi hanno parlato anche delle nuove ipotesi su Andrea Sempio. “Fanno dei castelli sui dettagli che riguardano Sempio ma qualcuno può fare dei castelli su tutte le prove che riguardano Stasi?”, si è chiesto il papà di Chiara.

“È allucinante rivoltare la verità in questo modo”, hanno aggiunto in riferimento ai nuovi sviluppi della vicenda. Una vicenda che loro considerano chiusa.

Secondo loro, infatti, “questa narrazione delle cose fa confusione nella testa della gente che non conosce gli atti. Si finisce per far passare come vittima il solo colpevole certo che abbiamo e non è giusto”.

Rita e Giuseppe Poggi in tutti questi anni hanno continuato a vivere nella villetta di Garlasco. Il motivo, per loto, è semplicissimo: “Perché qui c’è Chiara e non potevamo abbandonarla. Non abbiamo mai pensato nemmeno un minuto di cambiare casa. Siamo venuti in questa villetta nel 1995, ormai sono più gli anni vissuti qui senza di lei di quelli in cui lei c’era”, hanno spiegato.