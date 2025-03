Ruba 5.000 euro in un supermercato e scappa: minorenne beccato a Padova mentre spendeva il bottino

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due ragazzi minorenni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso a Venezia. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato in collaborazione con la Sezione Polizia Ferroviaria di Padova, a seguito di un’indagine su un furto avvenuto in un supermercato di Marghera.

Indagini e intervento

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, gli agenti del Commissariato di P.S. di Marghera sono intervenuti presso un supermercato locale dopo un sopralluogo effettuato dalle Volanti della Questura di Venezia per un furto avvenuto durante la notte. Gli ignoti avevano sottratto uno smartphone e oltre 5.000 euro in contanti.

Identificazione dei sospettati

Grazie all’analisi delle immagini di videosorveglianza, i poliziotti hanno identificato i due giovani presunti responsabili del furto. Uno dei ragazzi è stato rintracciato a Marghera e, durante la perquisizione, sono stati trovati oltre 3.000 euro in banconote di piccolo taglio.

Rintraccio del secondo sospettato

Si è ritenuto che il secondo giovane si fosse già allontanato verso Padova. Le informazioni sono state condivise con le Volanti patavine e le Sezioni Polfer di Mestre e Padova. Dopo poche ore, gli operatori della Sezione Polizia Ferroviaria di Padova hanno rintracciato il soggetto, che è stato trovato in possesso di merce del valore di circa 400 euro, presumibilmente acquistata con il denaro provento del furto.

Procedimento legale

Entrambi i giovani sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Si sottolinea che il procedimento penale nei loro confronti non è ancora concluso e che la colpevolezza dovrà essere accertata con sentenza irrevocabile.

