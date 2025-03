Aggredisce un dipendente e fugge con una bici rubata dopo un furto al supermercato: arrestato a Vicenza

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

E’ di un arresto per rapina e ricettazione il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Vicenza. Un cittadino extracomunitario è stato fermato dopo aver aggredito un dipendente di un supermercato nel tentativo di fuggire con merce rubata.

Intervento delle Volanti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti delle Volanti della Questura sono intervenuti nella tarda mattinata di ieri presso un noto supermercato di Viale Fermi a Vicenza. Lì, un cittadino extracomunitario, identificato come M.A. classe 91, era stato intercettato dagli addetti alla sicurezza dopo aver occultato merce esposta. Nel tentativo di rimanere impunito, l’uomo ha aggredito il dipendente che lo aveva bloccato.

Fuga sventata

La fuga dell’uomo è stata evitata grazie all’intervento delle Volanti, che si erano portate poco prima presso un altro supermercato di Viale del Mercato Nuovo. Qui, lo stesso individuo aveva tentato, senza riuscirvi, di consumare lo stesso reato. L’attivazione delle procedure di allarme e la tempestiva chiamata al 113 hanno consentito agli agenti di raggiungere Via Fermi da Via del Mercato Nuovo in pochi istanti.

Arresto e indagini in corso

Pertanto, alla luce dei riscontri e delle verifiche effettuate dai Poliziotti, l’uomo è stato tratto in arresto per rapina impropria e ricettazione. Nella sua disponibilità è stata rinvenuta una bici provento di furto, con la quale era riuscito a dileguarsi dopo aver tentato di asportare la merce dal primo supermercato. Attualmente, è ristretto presso le camere della Questura di Vicenza e posto a disposizione della competente A.G. in attesa dell’udienza di convalida. Sono in corso ulteriori approfondimenti sulla sua posizione sul territorio nazionale.

Fonte foto: IPA