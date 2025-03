Il giallo dei suicidi dopo il delitto di Chiara Poggi a Garlasco, parla l'avvocata di Alberto Stasi

Furono almeno 8 i suicidi che si susseguirono a Garlasco (Pavia) poco dopo l’omicidio di Chiara Poggi. Su queste tragedie, in tanti anni di indagini e intere pagine di cronaca nera compilate da quotidiani e periodici, è stato scritto di tutto fino ad ipotizzare strani collegamenti con il delitto di via Pascoli. A tal proposito Giada Bocellari, avvocata di Alberto Stasi, ha tentato di fare il punto sulla vicenda.

Gli 8 suicidi a Garlasco

I diversi casi di suicidio che colpirono Garlasco dopo l’omicidio di Chiara Poggi sono riemersi recentemente, con la stampa nazionale che ha colto l’occasione della riapertura delle indagini a carico di Andrea Sempio per ricostruire la vicenda con tutte le sue sfumature.

A proposito di queste sfumature, il numero del settimanale Gente uscito in edicola venerdì 28 marzo riporta in copertina un accenno agli “8 suicidi misteriosi“.

Fonte foto: ANSA La villetta di via Pascoli a Garlasco (Pavia) dove si consumò l’omicidio di Chiara Poggi il 13 agosto 2007. Dopo il delitto la stessa provincia fu teatro di strani suicidi che lasciarono spazio a numerose teorie su un collegamento con il delitto

Il primo caso fu quello della morte di Giovanni Ferri, 88 anni originario di Vigevano, rinvenuto privo di vita a Garlasco in via Mulino con i polsi e la gola tagliati il 23 novembre 2010. Per gli investigatori si trattò di un suicidio, ma secondo altre versioni il pensionato avrebbe visto qualcosa la mattina di tre anni prima, quando fu uccisa Chiara Poggi. Tra via Mulino, dove Ferri fu rinvenuto cadavere, e la villetta dei Poggi di via Pascoli ci sono appena due chilometri percorribili a piedi in mezz’ora.

Un altro suicidio sospetto si verificò nel 2016, quando un giovane si tolse la vita impiccandosi. Prima di morire pubblicò su Facebook un brano dei Club Dogo, La Verità, che in un verso recita: “La verità sta nelle cose che nessuno sa, la verità nessuno mai te la racconterà”. Il brano era uscito insieme all’album Vile Denaro nel 2007, lo stesso anno del delitto di Garlasco. Ma qual era il collegamento tra questi casi di suicidio e l’omicidio di Chiara Poggi?

L’avvocata di Stasi: “Mai parlato di satanismo”

Giada Bocellari, legale difensore di Alberto Stasi, è stata intervistata da Fanpage e ha fatto il punto su questi suicidi che si verificarono a Garlasco tra il 2010 e il 2016. Partendo dalla morte dell’88enne Giovanni Ferri, Bocellari afferma che sul fatto che l’anziano avesse visto qualcosa la mattina dell’omicidio della 26enne “nulla fu confermato“, dunque non furono fornite prove tra i due casi.

Cadde nel vuoto, probabilmente, anche il collegamento con il giovane suicidatosi nel 2016 dopo aver postato un brano dei Club Dogo. Oltre a lui, tuttavia, altri due giovani si tolsero la vita. Dal 2017 si iniziò a parlare di pista satanica, e proprio su questo aspetto Bocellari fa chiarezza: nel 2017, infatti, fu oggetto di pedinamenti e per questo presentò denuncia presso i carabinieri.

I militari le domandarono su cosa stesse lavorando e l’avvocata spiegò che stava cercando di ricostruire un contesto. Proprio durante quelle ricerche venne a conoscenza di quei suicidi e scoprì che almeno tre dei giovani tragicamente scomparsi si conoscevano tra loro, ma “non so se c’è un nesso tra quello che è successo a Chiara Poggi e loro”. In ogni caso, qualcosa arrivò alla stampa e all’opinione pubblica e in questo modo serpeggiò l’ipotesi che dietro il delitto di Garlasco si celasse l’ombra del satanismo. “Non ho mai parlato di satanismo, come qualcuno ha detto”, ha dichiarato l’avvocata a Fanpage.

Il collegamento con il delitto di Chiara Poggi

Nella sostanza Giada Bocellari non è in grado di dire se tra quei suicidi e la morte di Chiara Poggi vi fosse un collegamento. “Non ho accesso agli atti, non so dire con esattezza quello che è successo”, ha detto a Fanpage.

È certa, tuttavia, che nessuno dei ragazzi che si tolsero la vita conosceva Alberto Stasi, ma si limita a un “non so” su possibili contatti tra i giovani e Chiara Poggi.