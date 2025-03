Antonio Tajani attacca Salvini e avverte l'alleato di Governo, l'iniziativa della Lega contro il riarmo Ue

Non si placano gli attriti dentro la maggioranza. Matteo Salvini continua a martellare contro il riarmo Ue da 800 miliardi, lanciando l’iniziativa della Lega da proporre a gruppo dei Patrioti al Parlamento europeo, per invitare Ursula Von der Leyen a ripensare al piano. Un’altra fuga in avanti nonostante i tentativi di frenare il leader del Carroccio da parte di Tajani, che adesso avverte l’alleato di Governo: “Leali ma non pieghiamo la testa”.

L’attacco di Tajani

L’attacco di Antonio Tajani è arrivato in videocollegamento con il convegno Una bussola per la competitività europea organizzato dal partito azzurro Firenze: nonostante le ultime dichiarazioni pubbliche volte a distendere i toni nel Governo, assicurando ottimi rapporti con l’altro vicepremier, il leader di Fi ha approfittato dell’occasione per lanciare un’altra frecciata all’alleato.

“Stiamo lavorando per far sì che l’Europa possa essere sempre più la casa di tutti. Noi in Europa dobbiamo costruire, non abbiamo bisogno di sfasciacarrozze – ha affermato il ministro degli Esteri – Abbiamo bisogno di donne e uomini di buonsenso, che facciano una buona politica per proteggere l’interesse di mezzo miliardo di persone, fra cui noi”.

L’avvertimento a Matteo Salvini

La bordata di Tajani, lanciata indirettamente a chi rema contro la rotta del Governo in Europa, non si è fermata però soltanto all’ennesima rivendicazione del proprio ruolo di garante dell’Ue, ma anche a mettere un punto alle tensioni registrate nelle ultime settimane all’interno della maggioranza.

“Forza Italia gode di ottima salute, siamo il terzo partito in Italia e la seconda forza del centrodestra. Siamo leali con il governo, ma non rinunceremo mai alle nostre idee, non piegheremo la testa quando si tratta di difendere i nostri valori” ha avvertito il leader di Forza Italia.

L’iniziativa della Lega

Nella stessa giornata è arrivata però l’iniziativa di Matteo Salvini contro il piano di riarmo Ue. La Lega ha inviato una nota con cui comunica l’intenzione di proporre agli alleati dei Patrioti europei a Strasburgo di chiedere a Ursula von der Leyen di rivedere il progetto.

"I cittadini europei meritano investimenti per lavoro, sanità e sicurezza interna – si legge . Non servono né maxi-investimenti per comprare munizioni, né un piano per il riarmo nato già morto. La Lega auspica un ampio e approfondito dibattito in Aula, dibattito che la tedesca von der Leyen vuole evitare a tutti i costi".