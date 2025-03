Furto di capi nel negozio dell'Aquila Basket a Trento, due 28enni nei guai: uno aveva anche droga con sé

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due cittadini marocchini 28enni sono stati denunciati per furto aggravato in concorso dopo aver tentato di rubare capi di abbigliamento dallo store di Aquila Basket. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri nel quartiere delle Albere a Trento. I due sono stati rapidamente rintracciati dalle Volanti della Polizia di Stato grazie alla segnalazione del personale del negozio.

La dinamica dell’accaduto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, i due giovani, entrambi di 28 anni, sono entrati nello store di Aquila Basket e sono stati notati dall’addetto alla sicurezza mentre si dirigevano verso i camerini con alcuni capi di abbigliamento. Dopo pochi istanti, sono usciti velocemente dal negozio, tentando la fuga.

L’intervento della Polizia

Grazie alla tempestiva segnalazione al numero 112, le Volanti della Questura sono intervenute prontamente sul posto. Con l’aiuto della descrizione fornita dal responsabile dello store, gli autori del furto sono stati rintracciati. Durante la perquisizione personale, l’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al negozio.

Ulteriori accuse

Oltre alla denuncia per furto, uno dei due giovani è stato trovato in possesso di 12 grammi di hashish, portando a un’ulteriore denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale. L’episodio si è concluso con il recupero della merce e la denuncia dei responsabili.

