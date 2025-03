Turista morta dopo la caduta in Piazza di Spagna, precipitata dal muro vicino alla scalinata: ipotesi suicidio

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Una turista spagnola è morta dopo essere caduta giù dal parapetto lungo la scalinata di Piazza di Spagna a Roma. A lanciare l’allarme è stato un passante. Sul posto sono immediatamente intervenute le ambulanze del 118, che hanno trasportato la donna al Policlinico Umberto I in codice rosso. Purtroppo è deceduta. In base alle prime informazioni emerse dalle indagini, non si esclude il suicidio.

La caduta della turista in Piazza di Spagna

A ricostruire quanto accaduto in Piazza di Spagna a Roma attorno alle 8 del mattino di mercoledì 26 marzo è La Repubblica: una turista spagnola di 55 anni è precipitata dal parapetto posto lungo l’iconica scalinata capitolina ed è caduta sul pavimento, dopo un volo di diversi metri, nei pressi della terrazza esterna di un affittacamere e wine bar che ha l’ingresso in vicolo del Bottino, davanti all’uscita “Spagna” della metropolitana.

Un passante, accortosi di quanto accaduto, ha lanciato l’allarme.

Fonte foto: ANSA

La turista spagnola di 55 anni è precipitata dal parapetto della scalinata di Piazza di Spagna a Roma, cadendo al suolo dopo un volo di diversi metri. La corsa in ospedale si è rivelata purtroppo inutile.

La corsa in ospedale e la morte della turista a Roma

Dopo l’allarme lanciato dal passante, sul posto sono immediatamente giunte le ambulanze del 118, che hanno trasportato la donna in codice rosso al pronto soccorso del Policlinico Umberto I di Roma.

La turista spagnola, che nella caduta dal parapetto della scalinata di Piazza di Spagna ha riportato diverse fratture, purtroppo non ce l’ha fatta.

Le indagini sulla morte della turista in Piazza di Spagna

Gli agenti della Polizia locale del I gruppo Trevi sono arrivati in Piazza di Spagna per ricostruire l’esatta dinamica della caduta da diversi metri d’altezza che ha visto protagonista la turista spagnola.

I 136 gradini patrimonio dell’umanità della scalinata simbolo di Roma sono coperti da un sistema di videosorveglianza e, con ogni probabilità, le telecamere hanno ripreso quanto avvenuto.

Stando alle prime informazioni che sono emerse dalle indagini sulla caduta della turista di 55 anni, non si esclude che dietro al volo di diversi metri che le è stato fatale ci possa essere un tentativo di suicidio.