Turisti italiani morti in un incidente stradale in Kenya a Diani, due vittime e diversi feriti

Grave incidente in Kenya, dove un pulmino turistico si è schiantato nei pressi della località costiera di Diani, causando la morte di due turisti italiani e il ferimento di altri quattro. Le autorità locali stanno ancora indagando sulla dinamica dell’accaduto, mentre il Ministero degli Esteri ha attivato l’Ambasciata d’Italia a Nairobi e il Consolato onorario a Mombasa per fornire assistenza ai connazionali coinvolti.

Incidente in Kenya, morti due turisti italiani

Secondo le prime ricostruzioni riportate da Ansa, l’incidente ha coinvolto un minibus turistico su cui viaggiavano sei italiani.

Un uomo è morto sul colpo, mentre una donna, rimasta gravemente ferita, è deceduta dopo il ricovero in ospedale. Altri quattro italiani sono stati soccorsi e trasportati in due ospedali differenti, ma al momento non si conoscono le loro condizioni precise.

I turisti facevano parte di un viaggio organizzato da un tour operator italiano, che ha incaricato i suoi rappresentanti in Kenya di prestare supporto ai feriti.

Nel frattempo, il console italiano a Mombasa e il personale dell’Ambasciata d’Italia a Nairobi sono giunti sul luogo dell’incidente per collaborare con le autorità locali.

Cosa ha detto la Farnesina

La Farnesina ha comunicato che sono in corso verifiche per determinare la causa dell’incidente. Le prime ipotesi parlano di una possibile uscita di strada del veicolo, che potrebbe essersi ribaltato.

Si attendono conferme ufficiali da parte della polizia locale, che sta raccogliendo le testimonianze dei sopravvissuti e degli altri automobilisti presenti sulla scena.

L’Ambasciata d’Italia sta lavorando a stretto contatto con le autorità keniote per chiarire eventuali responsabilità e garantire il massimo sostegno ai connazionali coinvolti.

L’intervento delle autorità italiane

In seguito all’incidente, il Ministero degli Esteri ha assicurato piena assistenza alle famiglie delle vittime e ai feriti. Il personale diplomatico italiano è già attivo per coordinare eventuali rimpatri e fornire supporto logistico.

L’episodio ha riportato l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza stradale in Kenya, dove le infrastrutture e le condizioni del traffico possono rappresentare un pericolo per i turisti. Il tour operator coinvolto sta collaborando con le autorità per fornire chiarimenti sulla dinamica del viaggio e sulle misure di sicurezza adottate.