Il video del bus turistico nel Po a Torino, il momento della caduta dal ponte: ipotesi sul malore dell'autista

Sui social ha iniziato a circolare il video che mostra la caduta di un bus turistico nel Po a Torino, in cui è rimasto ucciso l’autista, unica persona a bordo. Il mezzo ha investito anche tre passanti prima di inabissarsi parzialmente nelle acque del fiume. L’ipotesi principale sulle cause è quella di un malore.

Il video del bus che cade nel Po

In un video molto circolato sui social nelle prime ore della serata di mercoledì 26 marzo, viene inquadrato l’autobus caduto nel Po a Torino mentre scivola oltre il ciglio della strada, all’interno degli argini.

Nelle immagini si vede il mezzo praticamente fermo nei pressi dell’incrocio che unisce ponte Vittorio Emanuele I a piazza Vittorio Veneto. Il bus è posizionato in maniera inusuale, con il retro già quasi oltre l’argine.

Improvvisamente, l’autobus inizia ad andare in retromarcia, scivolando lentamente oltre il muro che separa gli argini del Po dalla strada. Il retro del mezzo sbatte violentemente in acqua per poi collassare su un lato.

Le ipotesi sulle cause dell’incidente di Torino

Nell’incidente di Torino ha perso la vita il conducente dell’autobus. L’uomo era stato estratto vivo da alcuni iscritti di un vicino circolo sportivo, sopraggiunti in motoscafo, ma è deceduto poco dopo.

Non sono chiare le cause dell’incidente. Il video mostra che l’autobus non ha superato gli argini dopo aver perso il controllo, ma è lentamente scivolato oltre il ciglio della strada prima di cadere.

Al momento l’ipotesi più quotata per spiegare quanto accaduto è quella di un malore dell’autista. Questo spiegherebbe la sua mancata reazione al lento scivolamento del suo mezzo oltre l’argine del Po.

Le condizioni delle passanti investite

Durante la caduta, l’autobus avrebbe anche investito tre passanti che si trovavano sul marciapiede che costeggia il Lungo Po Armando Diaz, poco prima di piazza Vittorio Veneto.

Le donne sono state soccorse dalle ambulanze accorse sul luogo dell’incidente e sono state trasferite in pronto soccorso in codice verde.

Nessuna di loro sembra aver riportato ferite gravi o essere in pericolo di vita, stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa.